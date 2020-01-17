Güvercinlerin kanat ve tüy yapısını inceleyen bilim insanları, havacılık mühendisliği için çok önemli olacak bir bulguya ulaştılar. Bilim insanlarına göre güvercinler, bu özgür ve ani manevralı uçuşları için tüm tüylerini kontrol etmiyor, kanat hareketleriyle tüylerini belirli açılara getiriyorlar.

Bilim insanları, yıllardır kuşların nasıl uçtuğunu anlamak için çalışmalar sürdürüyorlar. Ancak bu, sanıldığı kadar kolay bir çalışma değil. Çünkü kuşların kanatları onlarca tüyden oluşuyor ve bu tüylerin sürekli olarak etkileşim halinde olması, kompleks bir yapının ortaya çıkmasına neden oluyor. Bilim insanları şimdi, yeni bir çalışma yaptılar ve bir güvercinin nasıl uçtuğunu anlamaya çalıştılar.

ABD'de bulunan Stanford Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren David Lentink, meslektaşlarıyla birlikte bir güvercinin kanatlarını inceledi. İncelenen güvercinin kanadı, toplamda 40 tüy içeriyordu ve tüylerin 20'si kanadın altında, 20'si de kanadın üstünde yer alıyordu. Bu tespitin ardından çalışmalarını sürdüren bilim insanları, her tüye özel bir işaret ekledi ve tüy hareketi ile kemik hareketi arasındaki dengeyi hassas bir şekilde inceledi.

Bilim insanları, yaptıkları incelemede güvercinin kanatlarını hareket ettirmek için her tüyü ayrı ayrı kontrol etmediğini fark etti. Yani güvercinler, kanatlarını çırparken tüyleri belirli bir açıya sahip oluyor ve bu da güvercinlerin, tüylerini kontrol etmek durumunda kalmadan özgürce uçabilmelerini ve ani manevralar yapabilmelerini sağlıyor.

Elde ettikleri bulguları havacılık mühendisliğine uyarlamaya karar veren bilim insanları, gerçek güvercin tüylerini kullanarak bir robot yaptılar. Prototip olarak tasarlanan robot, gerçek bir güvercin gibi uçabiliyor. Üstelik bu robot, güvercinlerin sahip olduğu manevra kabiliyetine de sahip. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Lentink, güvercinlerin hatasız uçuşlarındaki gizemin tüylerinin bağımsız yapısında gizli olduğunu keşfettiklerini söyledi.

İşte gerçek güvercin tüylerine sahip olan o robot

Lentink ve meslektaşları, elde ettikleri bulgular ışığında geliştirdikleri robotun, geleceğin havacılık sektörünü doğrudan etkileyebileceğini düşünüyorlar. Lentink'e göre gelecekteki uçaklar, kanat çırpma yeteneğine sahip olmayacaklar ancak daha farklı şekillerde üretilecekler. Bilim insanlarına göre yeni keşif, havacılık sektöründe yeni bir kapının aralanmasına yardımcı olacak.