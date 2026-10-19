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Segmentinin En İnce Telefonu Samsung Galaxy F70 Tanıtıldı: Hem de Çok Ucuz!

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Samsung, inceliğiyle dikkat çeken Galaxy F70 modelini tanıttı. Çok uygun fiyata dikkat çeken özellikler sunuyor.

Segmentinin En İnce Telefonu Samsung Galaxy F70 Tanıtıldı: Hem de Çok Ucuz!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Samsung, yalnızca amiral gemisi modelleri değil aynı zamanda uygun fiyatlı telefonlarıyla da büyük ilgi gören bir marka. Şimdi ise şirket, bu alanda çok ilgi görecek yepyeni bir telefonunu bizlerle buluşturdu. Galaxy F70 modeli resmen duyuruldu.

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Ailenin mevcut üyeleri olan Galaxy F70e ve Galaxy F70 Pro modellerinin arasına katılan yeni Galaxy F70 5G, özellikle tasarım kanadındaki detaylarıyla öne çıkıyor. Cihaz, yalnızca 7.5 mm kalınlığındaki yapısıyla dikkat çekerken marka tarafından segmentinin en ince telefonu olarak konumlandırılıyor.

İçerikten Görseller

Segmentinin En İnce Telefonu Samsung Galaxy F70 Tanıtıldı: Hem de Çok Ucuz!
f701

Samsung Galaxy F70 neler sunuyor?

f701
Ekran 6,7 inç, FHD+, 120 Hz, AMOLED
İşlemci Exynos 1330
RAM 4/6 GB
Depolama 128 GB
Arka kamera 50 MP
Ön kamera 13 MP
Batarya 5000 mAh (25W)

Samsung Galaxy F70 modelinin ön tarafında bizi 6.7 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlük sunan düz bir AMOLED ekran karşılıyor. Bu ekranda 120 Hz’lik yenileme hızı görüyoruz. Dayanıklılık tarafında ise ekran Gorilla Glass Victus cam teknolojisi ile korunuyor. Kasa ise toza ve su sıçramalarına karşı IP54 sertifikasına sahip.

Galaxy F70 5G modelinin kalbinde Samsung üretimi Exynos 1330 işlemci yer alıyor. 5G bağlantı desteği sunan bu yonga setine 6 GB'a kadar LPDDR4x RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Kamera tarafında ise OIS destekli 50 megapiksellik ana kamera var. Ön tarafa ise selfie çekimleri ve görüntülü görüşmeler için 13 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera eklenmiş. Telefonun 25W destekli 5000 mAh kapasiteli batarya ile geldiğini belirtelim. Fiyatları 210 dolardan başlıyor.

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