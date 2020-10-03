H&M’e Yasadışı Çalışan İzlemesi Nedeniyle Rekor Ceza

Dünyaca ünlü İsveçli hazır giyim markası H&M, çalışanlarını yasalara aykırı şekilde izlediği gerekçesiyle ceza aldı. Bu ceza, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) kapsamında verilen en ağır ceza oldu.

Hazır giyim denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan H&M, Almanya’da işçilerini takip etmek için oldukça sert yöntemler kullanmakla suçlanıyordu. İsveçli firma, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) kanununa uymadığı için mahkemeye çıkmıştı.

Almanya’da Hamburg’da bulunan Veri Koruma Yetkili Mercisi (HmbBfDI), Perşembe günü yaptığı duyuruda firmanın, Nürnberg’de bulunan yüzlerce çalışanını aşırıya kaçan şekilde izlediğine karar verildiğini açıkladı.

H&M çalışanların özel bilgilerini toplamış

Kurumdan yapılan açıklamada, firmanın en azından 2014 yılından bu yana işgücünün belli bir kısmını “özel hayatlarına dair detayları aşırı şekilde kaydettiğini” açıkladı. Çalışanların hastalık izni aldıklarında ya da tatile gittiklerinde yöneticilerin “Tekrar Hoşgeldin Konuşması” adı altında çalışanlarıyla görüştüğü ve kişilerin tatil deneyimlerinin, hastalıklarının ve semptomlarının da kaydedildiği belirtildi.

Kurumdan yapılan açıklamalarda ayrıca firma yönetiminin gerek birebir görüşmeler gerekse de şirket içi konuşmalar üzerinde çalışanların özel hayatına dair bilgiler topladığı ifade edildi. Bu bilgilerin bazıları oldukça zararsız bilgiler iken bazıları ailevi durumlar ve dini inançlar gibi hassas noktaları ele alıyordu.

Bütün bu bilgilerin toplandığı, 2019 yılının Ekim ayında konfigürasyonda kaynaklanan bir hata sonucu toplanan veriler tüm şirkete açılınca ortaya çıkmıştı. Toplanan verilerin içeriği nedeniyle firmaya, “diğer şirketleri de çalışanların mahremiyetine zarar vermekten caydıracak uygun bir ceza” olarak 35 milyon euroluk bir ceza verildi.

Almanya’daki en büyük ceza

H&M’e verilen ceza, Almanya’da bugüne kadar GDPR gerekçesiyle kesilen en büyük ceza olarak kayıtlara geçti. Avrupa’da ise rekor, geçtiğimiz yıl Fransa’nın Google’a kestiği 50 milyon euroluk cezada bulunuyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan H&M, sorumluluğu tamamen kabul ettiğini ve Nürnberg merkezindeki çalışanlarından da açık bir şekilde özür dilediğini açıkladı. Firma bölgedeki yöneticilerini de liderlik açısından geliştireceklerini ve bu konuda eğitimler vereceklerini ifade etti.