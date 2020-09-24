İçişleri Bakanlığı'ndan 81 İle Koronavirüs Genelgesi

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine yeni bir genelge gönderdi. Koronavirüs salgınıyla ilgili olan bu genelgede, koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaşların yanlış beyanda bulunmaları durumunda 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecekleri ifade ediliyor.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine koronavirüs salgını ile ilgili yeni bir genelge gönderdi. Bu genelgenin konusu, karantinaya alındığı süreçte yetkilileri doğru bilgi vermeyen vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Genelgeye göre bu vatandaşlara üç aydan iki yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Ülkemizde koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaşlarımız, 14 gün boyunca karantina altına alınıyorlar. Bu süreçte de filyasyon ekipleri, testi pozitif çıkan hastanın temas ettiği kişilere ulaşarak, bu kişilerin de gerekli kontrolünü sağlıyor. Ancak bir süredir enfekte olan vatandaşların, konuyla ilgili olarak temaslıları hakkında doğru bilgi vermedikleri konuşuluyordu. İşte yeni genelge, yanlış bilgi verilmesinin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Genelgede şu ifadelere yer veriliyor:

Koronavirüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik veya yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca karar alınarak bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi “bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacağı” hükmü kapsamında gerekli işlem tesis edilecek.

Bu arada, genelge sadece temaslı olunup da bildirilmeyen diğer kişiler için geçerli değil. Bunun tam tersi durumda da vatandaşlar, iki yıla kadar hapis cezasına çarptırılacaklar. Çünkü genelgede yer alan bilgilere göre bazı vatandaşlar kimlerle temas ettiklerini gizlerken bazı vatandaşlarsa temas halinde olmadıkları kişilerle temas ettiklerini ileri sürerek, gerçeğe aykırı beyanda bulunmuş durumdalar. Bu tür durumların yeni genelge ile birlikte sona erip ermeyeceğini önümüzdeki günler gösterecek.