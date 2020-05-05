Bir Hacker'dan İkinci El Tesla Parçaları ile İlgili İddia

GreenTheOnly lakaplı beyaz şapkalı bir hacker, Tesla ile ilgili kafa karıştıran bir iddia ortaya attı. İnternet üzerinden ikinci el bir Tesla medya kontrol ünitesi satın aldığını söyleyen bilgisayar korsanı, ünitenin önceki sahibinin bilgilerine ulaştığını ifade etti.

Otomobil sektörünün en önemli isimlerinden bir tanesi hiç şüphesiz Tesla. Şirket, geliştirdiği elektrik motorlu araçlarla tüketicileri kendine hayran bırakmayı başarırken sektördeki diğer isimleri de doğrudan etkiliyor. Şimdiyse Tesla, yeni bir model ya da teknolojiden çok daha farklı bir konu ile gündeme geldi. Bir hacker tarafından ortaya atılan bir iddia, Tesla sahiplerini fazlasıyla tedirgin edebilir.

Tesla, piyasaya sürdüğü otomobil modellerini adeta bir kişisel asistan haline getiriyor. Araçlarında, otonom sürüş sistemlerine ek olarak pek çok dijital sistem ekleyen ve bu sistemlerle tüketicilerin hayatlarını kolaylaştıran Tesla, buna karşın müşterilerine ait kişisel verilerini çok da önemsemiyor gibi görünüyor. En azından beyaz şapkalı bir hackera göre durum böyle.

"GreenTheOnly" lakaplı beyaz şapkalı bir bilgisayar korsanı, eBay üzerinden ikinci el bir Tesla parçası aldı. Bilgisayar korsanının satın aldığı parça, Tesla sahiplerinin tüm bilgilerini içeren medya kontrol ünitesiydi. Bu ünite, tüketicilerin komutları üzerinden birilerini arama, e-postalara ulaşma, mesaj ve konumları izleyebilme, kayıtlı Wi-Fi şifrelerine erişme gibi işlemlerin yapıldığı ve kontrol edildiği bölümdü. İddiaya göre GreenTheOnly, satın aldığı ikinci el medya kontrol ünitesinden, ürünün eski sahibinin bilgilerine erişmeyi başardı.

Bilgisayar korsanının iddialarına göre Tesla, medya kontrol ünitesinde bulunan verileri şifrelemiyor. Üstelik bu ürünlerin ikinci el olarak satışa çıkarılması, ünitelerde yer alan bilgilerin sağlıklı bir şekilde silindiği anlamına gelmiyor. Hal böyle olunca da kullanıcıların verileri, ünite el değiştirdiğinde ünitenin yeni sahibi tarafından erişilebilir kılınıyor.

Tesla'nın tüm kullanıcı verilerini içeren medya kontrol ünitesi

Tesla'nın kullanıcı verilerini şifrelememesi ve ürünler el değiştireceği zaman otomatik bir veri silme işlemi gerçekleştirmemesi tartışmaya açık bir konu. Bununla birlikte bir ürünü satacağını zaman içindeki verilerden kullanıcının da en az üretici kadar sorumlu olduğu bir aşikar. Sonuçta kullandığımız telefonu satarken içindeki verileri silmeyi unuttuğumuzda üreticileri değil kendimizi suçluyoruz.

Tesla, yaşanan olay nedeniyle herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak CNBC, bu konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalarda, GreenTheOnly lakaplı bilgisayar korsanının iddialarının ilk kez gündeme gelmediği, daha öncelerde de Tesla ile ilgili bazı güvenlik sorunlarının konuşulduğu belirtildi.