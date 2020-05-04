Bisikletliyi Gören Tesla'nın Otopilot Sistemi Devreye Girdi

Zaman zaman adı kazalara karışan Tesla’nın Otopilot sistemi, bu kez olası bir kazayı önledi. Bir YouTube kullanıcısının paylaştığı video, yol kenarındaki bisikletliyi fark eden Otopilot'un çalışmasını gözler önüne serdi.

Son dönemde Otopilot modundayken yaşanan kazalarla gündeme gelen Tesla araçlardan biri, geçtiğimiz günlerde yine Otopilot modundayken bir kaza yapmış ve sürücü hayatını kaybetmişti. Silikon Vadisi’nde gerçekleşen bu kazanın ardından araştırmacılar, araç sürücüsünün kaza esnasında telefonuyla oynadığını doğrulamıştı.

Ortaya çıkan yeni bir görüntüdeyse Tesla’nın Otopilot özelliği, yolun kenarından gitmekte olan bir bisikletliyi aracın sürücüsüne bildirdi. Bir YouTube kullanıcısının paylaştığı görüntü, Elon Musk’ın şirketinin sürücü destek yazılımının kayda değer ilerlemesini ortaya koyuyor.

Tesla'nın Otopilot sistemi, bisiklet sürücüsünü fark etti:

Tesla’daki sistem, bisiklet sürücüsünü görür görmez aracı yolun ortasına doğru yaklaştırdı. Bu sırada alarm sesi de duyuldu. Bisikletlinin varlığı araç içindeki ekrana da yansıdı. Bununla birlikte Tesla'nın Otopilot sistemi başarılı bir çalışma sistemi ortaya koysa da insanların otonom araçlara olan bakışında bir değişme söz konusu değil desek yanlış olmaz zira otonom araçların karıştığı kazalar endişeyi artıran bir etken olarak önümüzde duruyor.

Biliyoruz ki sürüş esnasında birkaç saniyelik dikkatsizlik büyük çaplı kazalara davetiye çıkarabiliyor. Kazalar, maddi kaybın yanında ölümle de sonuçlanabiliyor. Bu durumda Tesla’nın ekstra iki çift gözü olarak adlandırabileceğimiz kamera sistemiyse daha güvenli bir sürüş sağlıyor. Söz konusu Tesla sürücüsü, videonun altına düştüğü notta araçtaki güncellemenin 2020.12.6 versiyonu olduğunu kaydetti.

Tesla’nın karıştığı kazalar bir kenarda dururken ABD merkezli şirketin elde ettiği gelir de merak konusu. 2020 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçları açıklayan firma, toplam gelirin 5,985 milyar dolar olduğunu belirtirken şirketin ocak/mart dönemini 16 milyon dolar kârla kapattığı kaydedildi.