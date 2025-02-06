Siber güvenlik uzmanları, hacker'ların MacBook'lara dadandıklarını açıkladılar. Saldırganlar, oldukça basit bir yöntemle insanları tuzaklarına düşürmeyi başarıyorlar. Peki MacBook sahipleri nasıl korunacak?

Dünyanın en popüler siber güvenlik uygulamalarından Malwarebytes, 2024 yılına ilişkin çarpıcı bir rapor yayımladı. Yayımlanan rapor, MacBook sahiplerinin büyük bir risk altında olduklarını gözler önüne serdi. Zira siber korsanlar, son dönemlerde MacBook kullanıcılarına dadanmaya başlamış durumdalar.

Mac ekosistemi, zaman zaman kötü amaçlı yazılımlara ev sahipliği yapıyordu ancak 2024 yılında yeni bir dalganın yaşandığı tespit edildi. Üstelik bu yeni dalgada MacBook'lar için geliştirilen kötü amaçlı yazılımların çok büyük bir bölümü, kredi kartı bilgilerini, kimlik doğrulama çerezlerini ve kripto para hesapları ile cüzdanları hedef alacak şekilde tasarlanmışlardı.

Çoğu bilgisayar korsanı aynı taktiği kullanıyor

Malwarebytes'ın raporu, bilgisayar korsanlarının büyük oranda aynı kötü amaçlı yazılım sistemlerini uyguladıklarını gözler önüne seriyor. Bu bağlamda; ilk kez 2023 yılında tespit edilen Atomic Stealer (AMOS) isimli bilgi hırsızı, hacker'lar için vazgeçilmez olmuş durumda. Hatta AMOS'un farklı bir versiyonu olarak da bilinen Poseidon, özellikle son dönemlerde aktif olarak kullanılmaya başladı.

MacBook sahipleri nasıl korunacaklar?

Rapora göre hacker'lar, insanları tuzaklarına düşürmek için çok basit bir yöntem kullanıyorlar. Bu yöntem, tahmin edebileceğini üzere herkesin bildiği uygulamaların sahte versiyonlarının oluşturulması. Kullanıcı, bir anlık dalgınlık ile orijinal yazılım yerine kötü amaçlı yazılımı indiriyor ve tuzağa düşmüş oluyor. Bundan korunmak ise aslında çok basit. Uygulamaları resmî internet sitelerinden indirmek.