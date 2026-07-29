UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda futbolseverlerin merakla beklediği mücadelede Gornik Zabrze ile temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Saat 21.00'de başlayacak mücadele, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Biz de Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçını canlı izlemek için gereken tüm bilgileri derledik.
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Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı canlı izlemek için gerekenler
Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçını canlı izlemek için aktif bir S Sport Plus aboneliğine sahip olmanız gerekiyor. Karşılaşma, platform üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, saat 21.00'de başlayacak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu mücadelesini S Sport Plus canlı yayınından takip edebilecek.
Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçını S Sport Plus'tan canlı izlemek için gerekenler
Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçını S Sport Plus üzerinden izlemek isteyen futbolseverlerin öncelikle platforma giriş yapması gerekiyor. Aktif aboneliğe sahip kullanıcılar, canlı yayın bölümünden karşılaşmayı takip edebilir. S Sport Plus'a mobil uygulama, akıllı televizyon, tablet veya internet tarayıcısı üzerinden erişim sağlanabiliyor.
S Sport Plus üzerinden maç nasıl izlenir
S Sport Plus yayınlarını izleyebilmek için aktif bir abonelik gerekiyor. S Sport Plus'ın güncel abonelik ücretleri aylık 399 TL ve yıllık 2.799 TL olarak belirleniyor. Platform, dönemsel olarak yeni üyelere özel indirimli kampanyalar da sunabiliyor. Kampanyalı fiyatlar şu şekilde:
- İlk 4 ay 249 TL/ay (4AY249 promosyon koduyla)
- Yıllık paket ilk yıl 2.299 TL (YILLIKLOCA promosyon koduyla)