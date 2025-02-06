Kaspersky, App Store'da yayımlanmış olan kötü amaçlı yazılımlar tespit ettiğini açıkladı. Bu kötü amaçlı yazılımlar, kullanıcıların kripto para hesaplarını ele geçirmek için oluşturulmuşlardı.

Siber güvenlik firması Kaspersky, iOS ekosisteminin resmî uygulama mağazası olan App Store ile ilgili çok önemli bir açıklama yaptı. Yetkililer, App Store'da kötü amaçlı yazılımlar bulduklarını açıkladılar. Yapılan açıklamaya göre söz konusu uygulamalar, daha çok kripto para hırsızlığı yapmaya odaklanıyorlardı.

Kaspersky tarafından yapılan açıklamaya göre App Store'daki kötü amaçlı yazılımlar, "Google OCR" teknolojisinden faydalanıyorlardı. Bu teknoloji aslında iyi bir amaç uğruna geliştirilmişti. Google OCR, fotoğralar üzerinde yer alan yazıları analiz etmeye ve metinlere dönüştürmeye odaklanıyordu. İşte siber saldırganlar, geliştirdikleri kötü amaçlı yazılımlar ile kullanıcıların galerilerinde yer alan fotoğraflarda kripto paralarla ilgili şifrelere ulaşmayı amaçlıyorlardı.

App Store için bir ilk

Kaspersky yetkililerinin açıklamasına göre Google OCR teknolojisi üzerine inşa edilmiş kötü amaçlı yazılımlar, App Store'da ilk kez tespit edilmiş durumda. Ancak burada önemli bir bilinmez var, siber saldırganların kaç iPhone sahibine ulaştıkları belirsiz. Öte yandan; siber güvenlik uzmanlarına göre kötü amaçlı yazılımlar, ilk kez Mart 2024 döneminde oluşturulmuş. Hâl böyle olunca pek çok kullanıcının mağdur olmuş olma ihtimali var.

Bu tarz haberleri genel olarak Android ekosistemi için yapıyoruz. Hatta Kaspersky, bu kötü amaçlı yazılımların Android için de tespit edildiğini duyurdular. Ancak burada önemli olan konu Apple. Çünkü şirket, pazarlama stratejisinde en çok bu noktaya atıfta bulunuyor. Kendi sistemlerinin güvenli olduğunu söyleyip duruyor. Ancak Kaspersky'ın elde ettiği bulgular, Apple ekosisteminin de o kadar güvenli olmadığını düşündürüyor. Bu tür durumlardan korunmak için yapabileceğiniz en iyi şey ise kaynağını bilmediğiniz uygulamaları yüklememek.