Hafta Sonu Sokağa Çıkma Kısıtlaması İptal Edildi

İçişleri Bakanlığı, dün gece aldığı bir kararla bu hafta sonu 15 ilimizde bir kez daha sokağa çıkma kısıtlaması olacağını açıklamıştı. Bu durum, vatandaşların tepkisi ile karşılaşırken; Cumhurbaşkanı'ndan konuyla ilgili çok önemli bir açıklama daha geldi.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınının Türkiye'ye giriş yaptığı ilk günden beri hummalı bir çalışma yürütüyor. Yapılan bu çalışmalar ve vatandaşlarımızın bu konuda gösterdikleri hassas tavır, salgının nispeten kısa sürede kontrol altına alınmasını sağladı. Ayrıca normalleşme süreci kapsamında alınan kararlarla da yaşamın normal seyrinin sürdürülmesi konusunda önemli adımlar atıldı.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamındaki tedbirlerinden bir tanesi de sokağa çıkma kısıtlamasıydı. Uzunca bir süredir ülkemizin büyükşehirleri ile Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor ve vatandaşlar bir süredir, özellikle de hafta sonlarında vakitlerini evlerinde geçiriyorlar. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar, bu yasağın en azından bu hafta sonu için geçerli olmayacağını ortaya koyuyordu.

Sokağa çıkma kısıtlaması olmasa da soyal mesafeye uyulması gerekiyor

Dün gece saatlerinden İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamayla ise hafta sonu boyunca 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyuruldu. Alınan bu karar, vatandaşların tepkisine neden oldu. Çünkü vatandaşlar, daha önceki yasak olmayacağı açıklamasına güvenerek hafta sonu için çeşitli planlar yapmışlardı ve sokağa çıkabilecekleri bir hafta sonu tatilinin hayalini kuruyorlardı. Şimdiyse kısıtlama kararı ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz dakikalarda Twitter hesabından yaptığı bir açıklamayla hafta sonu 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını iptal ettiğini söyledi. Yani İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı 15 ildeki vatandaşlarımız, son açıklamaya göre hafta sonu sokağa çıkabilecekler. Sokağa çıkma kısıtlaması olmamasına rağmen vatandaşların sosyal mesafe gibi tedbirlere dikkat etmesi gerekiyor.

"Vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının neden iptal olduğuna da değindi. Erdoğan, vakaların yeniden yükselmeye başlaması nedeniyle kısıtlama kararı aldıklarını ancak vatandaşın bu duruma tepkisini değerlendirerek kararı gözden geçirdiklerini söyledi.