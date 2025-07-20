Teknolojik ürün rafları bu hafta da kapış kapış satılan ürünlerle dolu. Online alışveriş sepetlerinde en çok yer bulan ürünleri sizin için derledik.

Kim ne almış, bu hafta teknoloji tarafında hangi ürünler öne çıkmış diye merak edenler için hızlı bir özetle geldik. Kimi bataryası bitmeyen bir powerbank peşinde, kimi ses kalitesiyle övülen kulaklıkları kapmış. Kısacası bu hafta online alışveriş dünyasında en çok sepete atılan teknolojik ürünler burada.

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iOS ve Android uyumlu bir akıllı saat arayışındaysanız Huawei Watch Fit 3 size en uygun akıllı saatlerden biri olacak. 10 güne kadar pil ömrü vadeden Huawei, teknoloji tutkunları ve sağlık takibi konusunda titiz olan kullanıcıların beklentisini karşılayacak türden bir akıllı saat üretti.

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Apple, kulaklık konusunda çığır açan firmalardan biri. AirPods 4. nesil ile aktif gürültü engellemeyi daha da geliştirmiş ve adaptif ses ile ses kalitesini etkileyici bir şekilde ayarlıyor. Kulaklığın pasif gürültü engelleme özelliği bulunmamasına rağmen gürültü engellemesi gayet iyi çalışıyor.

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Juo Windy LED Aydınlatmalı Notebook Soğutucu, 10-15,6 inç arası laptoplar için uygun, 5 kademeli ayarlanabilir açıya sahip ve 1000-1500 RPM fan hızıyla serinletici bir performans sunuyor. Üzerindeki 2 USB girişi ve LED aydınlatması da cabası.

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Telefonunuz, kulaklığınız ya da akıllı saatinizin şarjı sizi yarı yolda bırakmasın diye Xiaomi'nin 10.000 mAh'lik şarj cihazını muhakkak kullanmalısınız. Hem hızlı şarjı destekliyor hem de akıllı saat gibi düşük akım gerektiren elektronik aletler için akım koruma modu mevcut. USB-A çıkışının olduğunu belirtelim. Yalnızca USB-C ile şarj edilebiliyor.

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Powerbank çok satıldı ama USB-A kablosu da gerekli bunun için. Eğer Apple ürünlerinden birini kullanıyorsanız ve powerbank ihtiyacınız varsa ttec lightning kablo ile elektronik cihazlarınızı kolaylıkla şarj edebilirsiniz.

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Xiaomi Redmi 13 büyük bir 6,79″ FHD+ 90 Hz ekran, MediaTek Helio G91 Ultra işlemci ve 108 MP ana kamera ile geliyor. 5 030 mAh batarya, 33 W hızlı şarj ve Gorilla Glass koruması da cabası. Orta-üst seviye depolama ve RAM sunan, günlük kullanımda akıcı ancak oyun performansında sınırlı bir model olarak öne çıkıyor. Bütçe dostu telefon arayanlar için ideal.

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Philips Ambilight 55 inç 4K UHD LED ekranıyla net ve canlı görüntüler sunarken üç taraflı Ambilight teknolojisiyle izleme deneyimini odaya yayıyor. Titan OS tabanlı akıllı sistemi, Netflix ve YouTube gibi uygulamalara kolay erişim sağlarken Dolby Atmos destekli 20W ses sistemi ve HDMI 2.1 özellikleriyle hem film hem de oyun severlere hitap ediyor.

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Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2, 15 W DC motorlu, 20 m³/dk hava akışı ve 58 dB’e kadar düşük ses seviyesine sahip, 100–240 V ile çalışabilen şık ve kompakt bir akıllı vantilatör. Mi Home uygulaması ve sesli asistan desteğiyle 100 kademe hızlı, doğal rüzgâr ve zamanlama gibi özellikleri uzaktan kontrol etmenize olanak tanıyor.

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COSORI 3,8 L Airfryer 1500 W gücüyle 75–230 °C arası çalışan, 7 önceden ayarlanmış pişirme fonksiyonu sunan ve 1–3 porsiyon yemek için ideal olan bir model. Wi‑Fi ile uzaktan kontrol ve sesli asistan desteği mevcut. Ek olarak CrispFit™ kızartma sepeti sayesinde sabit dururken paslanmaz ve bulaşık makinesinde yıkanabilir yapısıyla pratik kullanım sağlıyor.

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