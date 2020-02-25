Hayran Yapımı Half-Life Oyunu Black Mesa Tam Sürümle Geliyor

Crowbar Collective’in yıllardır üzerinde çalıştığı hayran yapımı Half-Life oyunu Black Mesa, sonunda tam sürümle erişime açılıyor. Uzun süredir beta sürümünde olan oyunun hikâyesi daha önce tamamlanmış olsa da tüm eksiklikler yeni düzeltildi. Tamamlanmış hâliyle Black Mesa, mart ayının başında hayranlarıyla buluşacak.

Half-Life’ın hayran yapımı oyunu Black Mesa, uzun süren geliştirme sürecinin ardından önümüzdeki ay çıkış yapıyor. Oyun, Half-Life’ın beklenen üçüncü oyunu Alyx’in çıkışından hemen önce çıkış yapmaya hazırlanıyor. Senelerdir erken erişim beta sürümünde olan oyun, 5 Mart tarihinde nihayet hayranlarıyla buluşuyor.

Black Mesa’nın çıkışı, bazı oyuncular için bir sürpriz değil. Oyunun Steam’deki beta versiyonuna eklenecek son şey olan Xen bölümleri, geçtiğimiz aralık ayında getirildi ancak hikâye baştan sona tamamlanmış olsa da oynayış bakımından birçok sorun vardı.

10 yılı aşkın süredir üzerinde çalışılıyor:

İlk kez 2009’da oyunculara sunulan Black Mesa, hayranların oyuna olan tutkusuyla başlatılan bir projeydi. Bugün ‘remake’ ve ‘remaster’ oyunlar, oyun şirketleri için kolay üretim metodu olarak kullanılmakta ancak Black Mesa projesi, bu furyadan çok daha önce başlatıldı. Geliştirici hayranlar, projeye başlarken diğer hayranlara bekledikleri Half-Life oyununu sunmayı hedefledi.

Hayranlar tarafından kolayca benimsendi:

Sancılı ve oldukça uzun bir çıkış süreci geçiren Black Mesa, ilk versiyonu çıkarıldığından beri hatalara ve eksiklere rağmen sevildi. Oyun, daha çok geliştikçe hayranlar tarafından daha da benimsendi. Oyun tabii ki mükemmel ve eksiksiz olmadı, belki şu anda bile öyle değil ancak Valve bile kendi çıkardığı resmi Half-Life oyunlarında bazı hataların önüne geçemedi. Bu yüzden Black Mesa’nın geliştirici ekibi Crowbar Collective, daha iyi olması gereken bir projeyi daha kötüye sürüklemiş değil.

5 Mart tarihine kadar erken erişimde olacak Black Mesa, şu anda 31 TL fiyatla Steam üzerinden satılıyor. Fiyatın değişip değişmeyeceği bilinmiyor. Sadece birkaç hafta sonra çıkacak olan resmi Half-Life oyunu Half-Life Alyx’in öncesinde son hâline ulaşan oyun, serinin hayranlarına harika bir ay yaşatacak.