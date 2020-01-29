Valve, geçtiğimiz senenin kasım ayında Half-Life serisi için yeni sanal gerçeklik oyunu olan Half-Life: Alyx’i tanıtmıştı. Şirketin sanal gerçeklik gözlüğü olan Valve Index VR’ın satışları, bu duyurudan sonra üç katına çıktı.

Washington merkezli video oyun geliştiricisi Valve, özellikle Half-Life ve bundan doğan Counter-Strike oyun serisiyle tanınıyor. İlk olarak 1998 senesinde piyasaya sürülen Half-Life, dünya çapında büyük ilgi gören ve büyük başarılara imza atan bir yapım olmuştu. Bu oyunun bir modu olarak çıkan ve sonrasında başlı başına bir oyun haline gelen Counter-Strike’ın ilk oyunuysa 2000 yılında piyasaya sürülmüştü. Daha sonrasında iki oyun serisinin de büyük ilgiyle takip edilen devam oyunları çıktı.

Özellikle Half-Life hayranları, serinin devam oyunlarına büyük ilgi gösteriyorlardı. Half-Life’ın devam oyunu, 2004 yılında PC, Xbox 360, Playstation 3 ve Mac için piyasaya sürülmüştü. Daha sonrasında Lost Coast, Episode One ve Episode Two isminde üç farklı genişleme paketi alan oyunun üçüncü oyunu, serinin hayranları tarafından çok isteniyordu. En sonunda Valve, bazı hayranlarını hayal kırıklığına uğratan bazılarınıysa sevindiren yeni sanal gerçeklik oyunu Half-Life: Alyx’i duyurdu.

Heyecanlanan hayranlar Valve Index VR satın almaya akın etti

Half-Life serisinin üçüncü bir oyunu olmasa da hayranları sevindiren ve heyecanlandıran bir oyun olan Half-Life: Alyx, yalnızca sanal gerçeklik gözlüğüyle oynanabiliyor olması nedeniyle bazı oyuncuları üzmüştü. Herhangi bir sanal gerçeklik gözlüğüne sahip olmayan oyuncular yeni Half-Life oyununu oynayamayacakları için doğrudan Valve’ın kendi ürettiği sanal gerçeklik gözlüğü Valve Index VR’a akın ettiler ve cihazın satışları bir anda üç katına çıktı.

Half-Life: Alyx, raporlara göre HTC Vive ve Oculus Rift gibi sanal gerçeklik gözlükleriyle de oynanabiliyordu ancak bu, Valve Index VR’ın satışlarının düşmesine sebep olmadı. Beklenenin tam aksine satışlar üç kat arttı. Valve Index, piyasaya sürüldüğü Haziran 2019 tarihinden beri 149 bin adet satıldı. Bu satışların 103 bin adedi, Half-Life: Alyx’in duyurulduğu dördüncü çeyrekte gerçekleşti. Aynı zamanda Valve Index, 2019’un dördüncü yılında bilgisayar için en çok satılan sanal gerçeklik gözlüğü olmayı da başardı. 2020’nin Mart ayında piyasaya sürülmesi beklenen Half-Life: Alyx’e kadar satışların giderek artacağı düşünülüyor.