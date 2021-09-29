Yaptığı yardımlarla veya gerçekleştirdiği/katıldığı etkinliklerle sosyal medyada sıkça gördüğümüz sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından SMA hastası çocuklar için bir televizyon programı yapacağını duyurdu. Sanatçı, bu konuda bir kanalla anlaştıklarını da söyledi.

Oldukça nadir görülen ve genetik yollarla aktarılan bir kas hastalığı olan SMA (Spinal Musküler Atrofi), söz konusu kasları kontrol eden sinir hücrelerini içinde barındıran omurilikte bozulmaya yol açıyor. Bu sebeple de beyin, kaslara komut gönderemiyor ve bunun sonucunda kişiler, oturup kalkmak veya yutkunmak gibi basit eylemleri bile gerçekleştirmekte zorlanıyor.

Büyük oranda çocukları ve bebekleri etkileyen SMA, kasların kontrol edilmesini bu denli zorlaştırdığından kaslar zamanla zayıflıyor ve kullanılamayacak hale geldikleri görülüyor. Hal böyle olunca da maalesef bu hastalıktan muzdarip olan masum çocukların ve bebeklerin yaşamları, makineler üzerinden devam ediyor. Bu çocuklara destek olmak için Türk Sanatçı Haluk Levent, bir televizyon programı yapacağını duyurdu.

Kanalla anlaşma yapıldı:

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla müjdesini duyuran sanatçı, bir TV programı yapmaya karar verdiğini ve bunun için bir kanalla anlaştığını duyurdu. Programın müziğe ve yardımlara dayalı olacağını söyleyen sanatçı, her hafta bir SMA’lı çocuğun kampanyasını bitirmek için çalışacağını söyledi.

Söz konusu paylaşım, sosyal medyada oldukça iyi geri dönüşler aldı. Pratiğe döküldüğünde de oldukça iyi sonuçlar vereceğine inandığımız televizyon programının yayın tarihi veya hangi kanalda yer alacağı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Fakat bunlar da zamanla ortaya çıkacaktır. Kanal ve program hakkındaki detaylar ortaya çıktıkça sizlere aktarıyor olacağız. SMA hastalığı hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek isterseniz, konuyu kapsamlı bir şekilde aktardığımız yazımıza göz atabilirsiniz.