Sosyal Medya Etkisi: Herkes Mikro Olarak Aldatılıyor

Aldatmanın herkes için tek bir tanımı olmadığı kesin. Ancak sınırları bu kadar net olmayan bir konuda tabii ki daha masum sayılabilecek mikro durumlar da söz konusu.

Mikro aldatma, bir ilişkiniz olmasına rağmen başkalarıyla küçük yakınlaşmalar içinde olmanıza verilen addır. Bildiğimiz türdeki aldatmada olduğu gibi öpüşme, sevişme benzeri fiziksel bir yakınlık gerçekleşmez.

Bu belli belirsiz eylemler, çiftin romantik birlikteliğine ince ince zarar verir. Kimi çiftler bunu sorun etmez, kimileri ise ciddi anlamda incinebilir. Aslında neyin aldatma sayılıp sayılmayacağı çiftlere bağlıdır. Biliyorsunuz ki kimi çiftler açık ilişkiyi de tercih edebiliyor. Bu yüzden mikro aldatma göreceli bir durumdur, biz tek eşli çiftlerin ilişkisi üzerinden bu konuyu ele alacağız.

Peki belli belirsiz dediğimiz bu eylemlere neler dahil olabilir?

Şu davranışlar/düşünceler mikro aldatmaya dahil olur:

Çekici bulduğunuz insanlarla duygusal veya cinsel anlamda bir elektriklenme olması (Birlikteliğiniz olmasına rağmen, iş arkadaşınızla aranızda çekim olması gibi)

Başkalarıyla duygusal yakınlık fantezisi kurmak (Fiziken hiç gerçekleşmeyecek olsa bile sevgilinizin arkadaşıyla ilgili fantezilerinizin olması gibi)

Çekici, güzel bulunan insanlara iç geçirip bakmak (Sosyal medyada başka birinin profilinde gizlice gezinip iç geçirmek, yolda birini görünce dibinizin düşmesi gibi)

Eski sevgilinizle olan fotoğraflara özlemle bakmak, yatakta onu hayal etmek gibi eylemler/düşünceler

İlişkinizde kırgın hissettiğiniz zamanlarda başka alternatifleri yoklamak (Yedeklerinizin olması)

Sosyal medya ya da diğer dijital araçlarla düzenli olarak cinsel dürtülerinizi gidermeye çalışmak

Diğer şahsı göreceğinizi bildiğiniz günlerde daha bakımlı olmaya çalışmak

Elektriklenme yaşadığınız kişiye, bir ilişki içinde olduğunuzu belirtmemeye çalışmak (Söyleseniz bile "Henüz yeni, zamanla göreceğiz" gibi cümleler kurmak)

Güzel çıktığınız bir fotoğrafı Instagram'da paylaştığınızda "beğendi mi, story'me baktı mı" diye düşünmek

Bunları yapıyorsanız, kendinize şu soruları sormak isteyebilirsiniz:

Partnerim, bunları yaptığımı bilse ne düşünürdü/hissederdi?

Bunu yapıyor olmam, beni partnerimden uzaklaştırıyor mu?

O yapsaydı ben nasıl hissederdim?

İlişkinizde yaşanan mikro aldatma ne anlama gelmektedir?

Aldatmanın bu belli belirsiz şekli genelde kendiliğinden başlar. Bir iş yemeğinde oluşan elektriklenme, eski bir flörtten gelen mesaj ya da spor salonunda birlikte yapılan egzersiz yakınlaşmaya dönüşebilir. Pek çok insan bu etkileşimleri aldatmaya dönüştürmeden yaşar.

Aldatmaların pek çok nedeni bulunuyor. Kişi, partnerini aldattığı kişiyle birlikteyken kendini iyi hissediyor olabilir. Aldattığında kendini daha seksi, daha akıllı, daha çekici hissedebilir. Partneriyle birlikte takılıyorken kendini görünmez, sıkıcı, donuk hissedebilir. Kişinin kendisi karaktersiz de olabilir pek tabii ki.

İlişkide mikro aldatma ile nasıl başa çıkılır?

Mikro aldatma, ilişkinizde bir sorun haline geldiyse bu konuyu partnerinizle konuşun. Mikro aldatmayı gerçekleştiren kişinin, partnerinin nasıl hissettiğini anlaması ve kendini, davranışını değiştirmeye adaması önemlidir.

Bu mikro ilişkiler sona erdiğinde her iki taraf da ilişkilerini istedikleri takdirde yeniden inşa etmek için çabalayabilir. Bir çift terapistine danışmak, partnerinizin ve kendinizin ihtiyaçları hakkında konuşmak zarar gören ilişkiyi onarmada oldukça faydalı olabilir.

Bir mikro aldatma nedeniyle ilişkinin bitmesi gerekmez. İlişki içerisindeki her iki kişi de ilişkideki sorunların kendi paylarına düşen kısmını öğrenmeye açıksa, kendileri için nasıl sorumluluk alacaklarını öğrenmeye istekliyse aslında eskisinden çok daha iyi bir ilişki kurabilirler.