Ellerimizi kullanırken sağlak ve solak olarak ikiye ayrılıyoruz. Kimi insanlar sağ elini baskın bir şekilde kullanırken, azınlık da olsa kimi insanlar da sol elini kullanıyor. Aynı durum aslında gözlerimiz için de geçerli.

Her insanın baskın bir eli olduğu gibi, baskın bir gözü de bulunuyor. Görüş açısından bize pek farklı gelmese de aslında gözler, sağ ve sol olarak daha keskin bir görüşe sahip.

Üstelik bunu basit bir testle gözlemleyebilir, hangi gözünüzün baskın olduğunu kolayca anlayabilirsiniz. Hazırsanız, başlıyoruz!

Baskın göz, o gözün daha iyi bir görüşe sahip olduğu anlamına gelmiyor.

Aslında bundan ziyade baskın olan göz, diğer gözden daha iyi yönlendirilen ve beynin görsel korteksine daha çok katkıda bulunmasıdır. Nesnelerin konumu da dahil, birçok nesneyi, bilgiyi ve görülebilecek her şeyi daha ‘doğru’ bir biçimde iletir.

Araştırmalara göre göz baskınlığı, el baskınlığı ile doğrudan olmasa da ilişkilidir. Mesela sağ elinizi aktif olarak kullanıyorsanız, muhtemelen sağ gözünüz daha baskın çıkacaktır. Tabii istisnalar da yok değil, buna da çapraz baskınlık adı verilmiş.

Peki hangi gözümüzün baskın olduğunu nasıl anlayabiliriz?

Bunu öğrenmenin oldukça kolay bir yöntemi var. Öncelikle kollarınızı karşıya doğru uzatın ve elinizle bir üçgen yapın. Bu üçgenle etrafınızda bulunan herhangi bir nesneye odaklanın. Nesneye bakarken tek gözünüzü kapatın.

Nesne, üçgenin merkezinde kalırsa hangi gözünüzü kapattıysanız diğer gözünüz baskın gözünüzdür. Sol gözünüzü kapatınca nesneyi sağ gözünüzle net görmek gibi.

Bir başka yolu daha var.

Eğer hâlâ emin olamadıysanız bir test daha yapabiliriz. Bir elinizi uzatıp baş parmağınızı, belirlediğiniz bir nesnenin önünde tutun. Yine aynı şekilde her bir gözünüzü de tek tek kapatın.

Bir gözünüz kapalıyken parmağınız nesnenin önünde duruyorsa, açık olan gözünüz, baskın olan gözünüzdür.

Baskın olan gözü bilmek, genellikle sporcular ve fotoğrafçılar gibi aktif olarak gözünü kullanan insanlar için önemlidir. Ancak herhangi bir görme sorunu teşkil etmiyorsa baskın gözünü değiştirmeye çalışmanın gerekli olmadığı uzmanlar tarafından destekleniyor.

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