Yüzyıllar Önce Başka Bir Şey Olup Sonradan Küçülen, Gözümüzün Kenarındaki Bu Pembe Şey Ne?

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Gözümüzün iç kenarındaki minik pembeliğin amacı ne? Bir işlevi var mı? Günümüzde körelmiş olsa da önceden olan bir özelliğimizin kalıntısı olan bu küçük parçanın derinine inelim.

Dikey değil de yatay olarak kapanan, üçüncü bir göz kapağınız olduğunu hayal edin. Muhtemelen hayal etmesi bile zor geliyordur. Aslında bu durum, deve, kedi, köpek gibi bazı hayvanlarda var çünkü bulundukları ortamda onlara avantaj sağlıyor.

Bizim gözümüzün içindeki, göz pınarı dediğimiz yerdeki o küçük şey ise geçmişte sahip olduğumuz üçüncü göz kapağının kalıntısı!

Evrimsel Biyolog Dorsa Amir; insan vücudunda artık bir amaca hizmet etmeyen evrimsel atıklardan bahsederken bu pembeliği de koymuştu.

göz pınarı

Geçmişte sahip olduğumuz ancak şu anda bir amacı olmasa da vücudumuzda izlerini taşıdığımız bazı özellikler:

  • Kuyruk sokumu
  • Vücut kılları
  • Kulakları hareket ettirmek
  • Apandis
  • Yirmilik diş
  • Beşinci ayak parmağı
  • Üçüncü göz kapağı
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Üçüncü göz kapağının bazı hayvanlara avantajı var.

kedi

Hayvanlardaki üçüncü göz kapağı; gözü nemli veya temiz tutmaya, irisi avcılardan korumaya, su altında görüş sağlamaya yarayabiliyor. Mesela develer, üçüncü göz kapağı sayesinde çölün fırtınalı ve kumlu ortamından korunuyorlar.

Ancak insanlarda, “plica semilunaris”  denen üçüncü göz kapağının günümüzdeki hâliyle hiçbir avantajı veya işlevi yok. Sadece orada duruyor. Zaten tam bir göz kapağı hâlinde de değil. Körelerek ufacık bir parçası kalmış.

göz

Plica semilunaris’in zamanla neden köreldiği belli olmasa da insanların yaşadığı ortamın ve fizyolojisindeki değişikliklerin bu dokuyu gereksiz kılmış olabileceği tahmin ediliyor.

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