Havuzdayken Gözlerimizin Kırmızıya Dönmesinin Artık Girerken İki Kere Düşündürecek Sebebi

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Bazen havuzda çok vakit geçirdikten sonra gözlerinizde bir kızarma hissediyor musunuz? Endişe etmeyin, bu oldukça normal bir durum.

Peki neden anormal bir durummuş gibi gözlerimizde bu renk değişimleri meydana geliyor?

Tepkimeye giren su, gözlerimize çamaşır suyu etkisi veriyor!

Kalabalık bir havuzda uzun süre durdukça gözlerde hem kızarıklık hem de batma meydana geliyor.

havuz

Aslında akla ilk gelen klor olsa da birincil neden bu değil. Çünkü klor, sanılanın aksine göz kızarıklığına doğrudan değil dolaylı olarak etki ediyor. Göz kızarıklığının sorumlusu klor değil, onunla tepkimeye giren vücudumuz.

Vücut sıvıları, klorla etkileşerek bileşikler oluşturuyor. Havuzun temizliğinde kullanılan klor, önüne gelen ne varsa tepkimeye girebiliyor. En basit örneği havuzdaki su ile tepkimeye girerek bir nevi “çamaşır suyu görevi görüyor.

Hipokloröz asidi adı verilen bu asit, havuzdaki mantar ve bakterileri etkisiz hâle getiriyor.

klor

Ne yazık ki havuzda istenmeyen durumlar da meydana gelebiliyor, idrar ve ter ile de tepkimeye giren klor, kloramin adı verilen bileşikleri oluşturuyor. Dikloramin ve trikloramin gibi türevleri de bulunan bu kimyasal, vücudumuzda bir çeşit tahrişe neden oluyor.

Evet, gözler de buna dahil. Genelde havuzdan geldiğini sandığımız koku, maalesef ki kloramine ait. Bu koku arttıkça havuzdaki bakterileri etkisiz hâle getiren hipokloröz asidinin azaldığını anlayabiliriz. Bu durumda da gözlerimiz âdeta bir “imdat!” çağrısı yapıyor.

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