Bilim İnsanları, Hareket Eden Bir Kara Delik Keşfetti

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'ndeki bilim insanları, hareket eden bir kara deliği ilk kez bu kadar net gözlemleyebildi. Kara deliğin neden hareket ettiği bilinmese de bu konuda iki teori ortaya atıldı.

Bilim insanları uzun bir süredir süper kütleli kara deliklerin uzayda hareket ettiği teorisini ortaya atıyordu. Fakat bu kara delikleri hareket ederken görebilmek şu ana kadar pek de mümkün olmadı. Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'ndeki bilim insanlarıysa bu konuda önemli bir gelişme elde etti.

Gökbilimci Dominic Pesce tarafından yönetilen bir grup bilim insanı, hareket halindeki süper kütleli bir kara deliği bugüne kadarki en net şekilde gözetlemeyi başardılar. Bilim insanlarının çalışmalarında elde ettiği sonuçlar, Astrophysical Journal dergisinde yayınlandı. Ekip, ilk olarak 10 uzak galaksi ve bu galaksilerin çekirdeklerindeki süper kütleli kara delikleri inceledi.

Hareket eden bir kara delik ilk kez bu kadar net gözlemlendi:

Bilim insanlarının inceleyecekleri kara deliklerde de belli bir kriter aranıyordu. İncelenen kara delikler, kara deliğin etrafında içe doğru dönen yığın disklerinde su içeren kara deliklerdi. Su, kara delik etrafında döndükçe 'maser' olarak bilinen lazere benzer bir radyo ışığı hüzmesi üretiyordu.

Bu yöntem, bilim insanlarının 10 kara delikten 9'unun hareket etmediğini anlamasına yardımcı oldu. Geriye kalan son kara delikse hareket halindeydi. Bu kara delik, Dünya'dan 230 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan ve J0437+2456 adlı bir galaksinin merkezinde yer alan kara delikti. Kara delik, Güneş'ten 3 milyon kat fazla kütleye sahip.

Gözlemevlerinin yardımıyla kara deliği gözlemleyen bilim insanları, kara deliğin hareket ettiği konusunda haksız çıkmadı. Yapılan ölçümlere göre kara delik, saatte 177 bin kilometre hızla J0437+2456 galaksisinin içinde hareket ediyordu. Bu harekete neyin sebep olduğu bilinmese de bilim insanlarının bu konuda iki teorileri bulunuyor.

Bilim insanlarına göre bu durum, iki süper kütleli kara deliğin birleşmelerinin ardından ortaya çıkan geri tepme olabilirdi. Öte yandan bir diğer teoriye göre kara delik, iki gök cisminin kütlesinin birbirine eşit ya da yakın olmasından dolayı birbiri etrafında döndüğü ikili sistemde yer alıyor olabilirdi. Bu nedenin ortaya çıkarılması için çalışmalar yapılmaya devam edilecek.