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Hyundai, 96 Binden Fazla Tucson Otomobilini Geri Çağırdı: İyi de Neden?

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Hyundai, gösterge paneliyle alakalı çok ciddi risk oluşturan bir sorun nedeniyle 96 binden fazla Tucson modelini geri çağırdı.

Hyundai, 96 Binden Fazla Tucson Otomobilini Geri Çağırdı: İyi de Neden?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Otomotiv dünyasında dijitalleşme ve yazılımların ağırlığı arttıkça bu sistemlerin getirdiği riskler de baş göstermeye başlıyor. Birçok markanın farklı farklı sebeplerden dolayı araçlarını geri çağırmak zorunda kaldığını görmüştük. Şimdi ise bunlara Hyundai de eklendi.

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Güney Koreli teknoloji devi, dünya çapında en popülerm modellerinden biri olan SUV tipindeki Tucson için geri çağırma kararı aldı. Bir sorun nedeniyle uygulanacak geri çağırmadan toplamda 96.310 adet otomobilin etkileneceği bildirildi.

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Hyundai, 96 Binden Fazla Tucson Otomobilini Geri Çağırdı: İyi de Neden?
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Gösterge paneli kendi kendine aniden kapanıyor

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Açıklamalara göre araçlar, gösterge panelinin sürüş esnasında aniden kapanması (görüntünün gitmesi) riski nedeniyle geri çağrılıyor. Problemin doğrudan 2025 ila 2026 model yılına ait Hyundai Tucson modellerini etkilediğini belirtelim. Hızdan yakıt durumuna kadar en önemli biglilerin yer aldığı yerlerden biri olan dijital gösterge panelinin kapanması, özellikle sürüş esnasında yaşanırsa için ciddi riskler oluşturabilir.

Ekranın kararması durumunda, sürücüler hız göstergesi, yakıt durumu veya araç içi hayati bildirimler gibi son derece önemli verileri göremez hâle geliyor. Şirket, ilk olarak Temmuz 2025'te bir müşterinin ekranın kesintili olarak çalışmadığını bildirmesi üzerine konuyu incelemeye almış. Yaklaşık 10 ay süren araştırmaların ardından da HUD dış kablo demetinde ekranların yeniden başlatılmasına neden olan kesintili bir bağlantı sorunu tespit edilmiş ve geri çağırma başlatılmış.

Neyse ki firma şimdiye kadar bu sorun kaynaklı herhangi bir kaza, yaralanma veya ölüm vakası yaşanmadığını söylüyor. Firma, etkilenen araç sahiplerinin otomobillerini bayilere getirmesini isteyecek ve problem uzmanlar tarafından çözülecek.

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