Opel, yıllar boyunca hem dizel hem de benzinli tarafta dayanıklılığıyla öne çıkan birçok motora imza attı. Bu içerikte Opel’in en sağlam motorlarını, hangi modellerde kullanıldıklarını ve neden uzun ömürlü kabul edildiklerini inceleyeceğiz.

İkinci el araç alırken ya da mevcut Opel modelinizi uzun yıllar kullanmayı planlıyorsanız, motor seçimi en önemli konulardan biri haline geliyor. Çünkü bazı motorlar düzenli bakım gördüklerinde yüz binlerce kilometre boyunca ciddi bir sorun çıkarmadan çalışabiliyor. Biz de bu yazıda Opel’in yıllar içinde en dayanıklı olarak kabul edilen motorlarını ele alacağız.

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Ayrıca bu motorların hangi yıllarda kullanıldıklarını, hangi modellerde yer aldıklarını ve onları rakiplerinden ayıran özellikleri detaylı şekilde açıklayacağız. Gelin şimdi Opel’in en sağlam motorlarına yakından bakalım.

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1.7 CDTI

Opel’in en dayanıklı dizel motorlarından biri olarak kabul edilen 1.7 CDTI, Japon üretici Isuzu ile ortak geliştirilen bir motordur. Özellikle sağlam mekanik yapısı ve yüksek kilometre dayanıklılığıyla tanınır. 2004-2014 arasında ağırlıklı olarak Opel Astra H, Opel Corsa C, Opel Corsa D, Opel Meriva ve Opel Combo gibi modellerde kullanılan bu motorun 400 bin kilometrenin üzerine çıkabilen örnekleri bulunuyor.

1.9 CDTI motor

Fiat ile ortak geliştirilen 1.9 CDTI motor, Opel tarihinin en başarılı dizel ünitelerinden biri olarak gösterilir. Güçlü performansı ve sağlam alt yapısıyla uzun yıllar tercih edildi. 2004-2011 arasında Opel Vectra C, Opel Signum, Opel Astra H ve Opel Zafira B modellerinde kullanıldı. Özellikle 120 ve 150 beygirlik versiyonları oldukça popüler oldu.

2.0 CDTI motor

2.0 CDTI motor, güçlü tork üretimi ve dayanıklı yapısı sayesinde yıllarca farklı Opel modellerinde görev yaptı. 2008 sonrasında Opel Insignia, Opel Astra J, Opel Zafira Tourer ve Opel Cascada gibi modellerde kullanıldı. Düzenli bakım geçmişine sahip araçlarda yüksek kilometre performansı oldukça başarılıdır. Uzun yol kullanımlarında düşük devirlerde rahat çalışması ve sağlam blok yapısı en önemli avantajları arasında bulunur.

1.6 16V Ecotec motor

Opel’in benzinli motorları arasında en sağlam seçeneklerden biri olan 1.6 16V Ecotec, yıllar boyunca milyonlarca araçta kullanıldı. Basit yapısı ve uygun bakım maliyetleri sayesinde kullanıcıların gözdesi haline geldi. 1990’ların sonlarından itibaren Opel Astra G, Opel Astra H, Opel Vectra B, Opel Zafira A ve Opel Meriva modellerinde yer aldı. Atmosferik yapısı sayesinde turbo kaynaklı riskler taşımaması ve bakım maliyetlerinin düşük olması uzun ömürlü kullanımın önünü açtı.

Opel’in yıllar boyunca ürettiği bazı motorlar, dayanıklılıkları sayesinde kullanıcılar arasında adeta efsane haline geldi. Özellikle 1.6 Ecotec gibi motorlar bugün bile ikinci el piyasasında güven veren seçenekler arasında yer alıyor.

Peki siz Opel'in yeni araçlarını ve motor özelliklerini nasıl buluyorsunuz?