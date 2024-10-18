Çevrenizde sürekli hareket hâlinde olan insanlar var mı? O zaman ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaksınız. Çünkü onların bu kıpır kıpır hâlleri, herkes için o kadar da eğlenceli olmuyor.

Özellikle de “misokinezi” sahibiyseniz, bu tür hiperaktivite sizin sinirlerinizi biraz bozabilir!

Stresli bir ortamda sürekli bacağını sallayan ya da elindeki kalemi defalarca masaya vuran kişi… Gözünüzde canlanırken bile siniriniz bozuldu mu?

Son dönemde bu konuyla ilgili yapılan araştırmalar, hiperaktif insanları görmenin bir “stres” kaynağı olduğunu ortaya koyuyor.

Seslere karşı aşırı duyarlıysanız ve mizofoniniz varsa, aslında ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Çünkü buradaki tek fark sesler değil, devamlı hâle gelen görseller. Bir kişinin küçük ama sık tekrarlayan hareketleri, bazı kişilerde olumsuz etkiler bırakıyor.

Misokinezi olarak bilinen, hareket hâlindeki kişinin sık tekrarlayan hareketlerinden rahatsız olma durumu, bir tür fobi olarak da tanımlanabilir. Araştırmalara göre bu rahatsızlık, nüfusun neredeyse %33’ünü etkiliyor.

Neden olduğu ise tam olarak bilinemiyor.

Seslere karşı duyarlı olma durumu olan mizofoni ile ilişkilendirilen misokinezinin de kaynağının beyin olduğu düşünülüyor. Böyle durumlarda beynin ön insular kortekste bir hiperaktivite gözlemleniyor. Bu kısım da korku ve öfke gibi güçlü duyguları açığa çıkaran bir nokta.

Araştırmacılar, insanların çevrelerinde meydana gelen dikkat dağıtıcı olayları engelleyememelerinin görsel-dikkat duyarlılığından kaynaklanıp kaynaklanmadığını araştırdılar. Ancak sonucunda, bunun da kesin bir kanıtı bulunamadı.

Kıpır kıpır insanlar, genelde stresli ve gergin oluyorlar.

Uzmanlar, henüz nedenini tam olarak bulamasalar da bu kişilerin stresinin bir aynalama ile bize geçtiğini, bu yüzden de bu hareket hâlinden rahatsız olduğumuzu düşünüyorlar. Konuyla ilgili daha detaylı araştırmalar ise yolda…

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