“Kan beynime sıçradı.” tabirini, çok sinirlendiğimizi ifade etmek için kullanıyoruz. Peki bu ifadenin gerçekle bir ilgisi var mı? Öfkelendiğimizde kan, beynimize sıçrayabilir mi?

Çok sinirlenmek, öfkelenmek veya hiddetlenmek anlamında kullandığımız “kan beyne sıçramak” tabiri, genellikle öfke patlamasını ifade ediyor.

Bu tabiri sık sık kullanıyoruz ancak gerçeklik payını hiç düşündük mü? Sinirlendiğimizde kanımızın beynimize sıçraması gibi bir şey mümkün mü?

Beyne giden ve gelen kan miktarıyla bir bağlantısı var.

Nörobilim Araştırma Ekibi’nin yaptığı çalışmada, beyin fonksiyonları bozulan insanlardaki kan akışı incelendi. Beyin fonksiyonları düşük olan insanların beyin kan akışının, diğer insanlara göre epey düşük olduğu ortaya çıktı.

Ek olarak, beyne giden kan miktarına bağlı olarak duygu değişimlerinin yönü bile belirlenebildi.

Destekleyen başka bir araştırma daha var.

Pensilvanya Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğretim görevlisi olan Dr. Theodore D. Satterthwaite, beynimizdeki yüksek kan akışının duygu durum üzerindeki etkisini araştırdı. Beyinde duyguları kontrol eden limbik sisteme giden kan akışı arttıkça kadınlarda, kaygı ve ani duygu değişimleri olduğunu gördü.

Ayrıca ergenlik dönemi sonrası erkeklerde, beyinlerinin duygu bölgelerinde yüksek kan akışı olduğu ve öfke krizlerinin sebeplerinden birinin bu olduğu ortaya çıktı.

Kısacası beyne giden kan akışının; yalnızca öfke değil, birçok duygumuz üzerinde azımsanamayacak bir etkisi bulunuyor.

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