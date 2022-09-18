Harvard Mühendisleri 10.000 Döngüye Sahip Batarya Geliştirdi

Harvard Teknoloji Geliştirme Ofisi’nden özel bir teknoloji lisansı ve mühendisleriyle ortak çalışma yürüten bir şirket, katı hal pillerine yeni bir boyut kazandırdı. Dakikalar içinde tamamen şarj olabilen pil, mevcut pillerden daha uzun süre dayanabiliyor ve elektrikli otomobiller için de kullanılabilir.

Akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve hatta elektrikli otomobiller için bile batarya son derece önemli bir şey. Gün içinde kullanıcıların en çok yakındığı şey, hiçbir zaman yetmeyen şarj oluyor. Bu konuda çeşitli çalışmalar yapan bilim dünyası, geçtiğimiz yıllarda hiçbir zaman şarjı bitmeyen ‘kuantum bataryalar’ için bir taslak hazırlamıştı. Ancak üretim konusunda herhangi bir gelişme yaşanmamıştı.

Şarj ve batarya konusunda gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Harvard Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından kurulan girişim Adden Energy, elektrikli araçlar için yeni bir tür katı hal pili geliştirdiğini açıkladı. Girişim, teknolojinin lisansını aldığını açıkladı. Aynı zamanda üretmeyi hedefledikleri pilin normal pillere göre çok daha kısa sürede şarj olduğunu ve oldukça dayanıklı olduğunu iddia ediyorlar.

Üretilecek pil, oyun değiştirici olabilir

Adden Energy'ye göre, kendi geliştirdiği lityum metal pil, yalnızca üç dakikalık bir şarj süresine sahip. Ayrıca pil, 10.000 döngüden fazla şarj olabiliyor yani oldukça uzun yıllar dayanabilecek bir yapıya sahip. Prototipi üretilen pil, bazı lityum pillerde meydana gelen güvenlik sorunlarını aşabilecek yüksek bir enerji yoğunluğuna ve kararlılığına sahip.

Girişim, öncelikle pili avuç içi büyüklüğünde üretmeyi daha sonra önümüzdeki üç ila beş yıl içinde elektrikli araçlara özel boyutlara getirmeyi planlıyor. Harvard mühendislerinden Xin Li, projelerini ticarileştirmek için yola çıktıklarını çünkü sahip oldukları teknolojinin diğer katı hal pillerine kıyasla eşsiz olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Dünyadaki elektrikli araç kullanıcılarının birçoğu, araçlarını evlerinde hızlı şekilde şarj edemiyor. Bu konuda büyük bir önem taşıdığı düşünülen pilin boyutları büyütüldüğü zaman bile herkes tarafından evlerde rahatça şarj edilebilmesi hedefleniyor.

Uzmanların tahminlerine göre dünyadaki araçların tamamının elektrikli hale gelmesi tek başına küresel sera gazı salınımlarını %16 oranında azaltabilir. Bu yeni batarya teknolojisi ise bu hedefe ulaşmak için gidilen yolda büyük bir önem taşıyor ve oyun değiştirici olabilir.