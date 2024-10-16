Hava Temizleyiciden Monitöre Amazon'da Günün Fırsatları ile Alabileceğiniz İndirimli Ürünler

Amazon'da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Amazon'da birçok üründe günün fırsatları indirimi devam ederken, dikkatimizi çeken ürünlerden bazılarını bu içerikte listeledik. Siz de indirimde olan bu ürünlere göz gezdirmek için içeriğimize bakabilir, ihtiyacınız olanları ise sepetinize ekleyebilirsiniz.

''Bu içerik 16.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Günün Fırsat Ürünleri;

H13 HEPA hava filtresi sayesinde küf, toz ve kötü kokuları engellemek amacıyla kullanabileceğiniz Levoit Hava Temizleyici; gece kullanımı için sessiz çalışma özelliği ile karşımıza çıkıyor. %17 oranında indirimi ile günün fırsatları arasında bulunan bu ürün; burun tıkanıklığı, hapşırma veya kaşınan gözlere sahip alerjisi olanlar için iyi bir seçenek olabilir.

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Gelişmiş turbo hızı sayesinde yoğun görevlerde işlemcinin daha yüksek performans göstermesini sağlayan Turbo Boost özelliği ile listemizde yer alan AMD Ryzen 5 7500F, sahip olduğu %5 indirimiyle 5.499 TL fiyata satılıyor.

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Sıcak içecekleri 5 saat, soğuk içecekleri ise 7 saat boyunca koruyabilen Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos Bardak; uzun ömürlü bir kullanım için paslanmaz çelik malzemeden üretiliyor. Geçen ay 900 adetten fazla satın alınan bu termos, indirimli fiyatı ile 899 TL fiyatla karşımıza çıkıyor.

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Hem kuru temizleme hem de ıslak mop yapabilme özelliği ile zeminlerinizi derinlemesine temizleyebilmenize yardımcı olacak Philips XC8053/01 Aqua Plus Kablosuz Elektrikli Süpürge, 80 dakikaya kadar süren çalışma süresi sunuyor. Prime kullancılara özel 15.999 TL fiyatı bulunan bu ürün, çok yönlü kullanımı ile ev temizliğini pratik hale getiriyor.

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Dijital ekranı sayesinde şarj durumu hakkında anlık bilgi sahibi olabileceğiniz Baseus Bipow Powerbank, 20W çıkış gücü ile cihazlarınızı hızlı bir şekilde şarj etmenize olanak sağlıyor. Fırsat ürünleri arasında yer alıp 999 TL'ye satılan bu cihaz, aşırı ısınma ve kısa devre gibi sorunlara karşı koruma sağlıyor..

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27 inç ekran boyutu ile geniş görüntüleme açıları sunan Dell S2725DS Monitor, 2 tane 5W hoparlöre sahip. Ergonomik tasarımı sayesinde yüksekliği ayarlanabilir ve istediğiniz gibi döndürülebilir. %6 oranında indirimi bulunan bu ürün, hem iş hem de eğlence amaçlı kullanımlar için ideal bir seçenek olabilir.

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Ağ genişletici ve sinyal güçlendirici olarak oldukça beğeni toplayan TP-Link TL-WR844N, çoklu ethernet desteği ile birden fazla bağlantı imkanı sunuyor. Fiyat performans olarak olumlu değerlendirmeler alan bu ürün, şu an 539 TL fiyatıyla satılıyor.

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