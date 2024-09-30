Uçuşumuza birkaç gün kala telefonumuza mesaj gelir ve genellikle; yurt dışı uçuşlarda 3 saat önce, yurt içi uçuşlarda 1 veya 2 saat önce orada olmamız istenir. Bu kadar erken gitmeye gerek var mı gerçekten?

İnsanlar olarak ikiye ayrılıyoruz; bir şeyleri son dakika halledenler ve çok öncesinden planlayanlar. Ancak siz ne kadar son dakikaya bırakan taraftan olursanız olun, havaalanında işler değişir.

Uçuşunuzdan çok daha önce havaalanına gelmenizi isterler. Hatta bazı hava yolu şirketlerinde bu süre 3 saat önceye kadar ulaşabiliyor. Peki neden havaalanına erkenden gidilir? Gerçekten havaalanına erkenden mi gitmemiz gerek yoksa bu gereksiz bi uygulama mı?

Gözetilmesi gereken bazı faktörler var.

Uçağa bindiğiniz ilk günü hatırlayın. Muhtemelen havaalanı karmaşık gelmiştir ve kaybolmasanız bile ufak bir kaybolma paniği yaşamışsınızdır. İki farklı X-Ray geçiş kapısı var, uçuşunuzun yapılacağı kapı hangi yönde, aşağı mı inmeniz gerek yukarı mı, bir kapıdan daha geçecek misiniz… Tüm bunlar, uçağa ilk defa binen biri için vakit kaybı yaratabilir.

Bu yüzden hava yolları, hiçbir yolcunun geç kalmaması için bu ihtimali göz önünde bulundurmak zorunda. Tabii sebepler burada bitmiyor.

Ya trafik varsa?

Günün her saatinde uçuş var. Hava yolları, “Hmm, senin uçağın 19.00’da, ayy tam da iş çıkış saatinde yolda olacaksın. Sen evden 2 saat erken çık.”, “Aa senin uçağın hafta içi sabah 11’de mi? Trafik olmaz o saatte, sen yarım saat önceden çık.” diye kişiye özel mesaj gönderemeyeceğine göre trafik ihtimalini her zaman göz önünde bulundurmak zorunda.

Özellikle İstanbul’da yaşayanlar bilir, uçuşunuzdan saatler önce evden çıkmanıza rağmen ucu ucuna yetiştiğiniz olmuştur. Yani işi şansa bırakmamak gerek.

Check-in yapıp yapmadığınız da önemli bir faktör.

Artık birçoğumuz check-in’imizi uçuştan önce, mobil bir şekilde hallediyoruz ancak hâlâ check-in sıralarında bekleyen insanlar var. Bu check-in sıraları her zaman olmasa da bazı günlerde uzayıp gidebiliyor ve en az yarım saat sırada bekleyebiliyorsunuz.

Bir de bagaj verecekseniz yine sırada beklemeniz gerek. Aynı şekilde, hava yolları bu ihtimalleri de göz önünde bulunduruyor ve erken gelmenizi talep ediyor. Ayrıca bazen, uçakların kapısı erkenden kapanabiliyor. Bu yüzden siz bu ihtimalleri kişisel olarak göz önünde bulundurarak havaalanına gelebilirsiniz.

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