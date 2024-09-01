Savaş jetlerinin, aerodinamiği azaltmasına rağmen köşeli olmasının, gözetmeleri gereken başka unsurlardan dolayı birden fazla sebebi var. Bakalım neymiş?

Normal uçakların ucu oval çünkü aerodinamik verimini en iyi bu şekilde sağlıyor. Öte yandan savaş jetlerinin uçları köşeli, hatta kendisi başlı başına köşeli.

İyi de onlar için de aerodinamik önemli değil mi? Neden köşeliler? Savaş uçağı olmalarından gelen bazı sebepleri anlatalım…

Radarda görünürlüklerini azaltıyorlar.

Radar dediğimiz sistem, belli bir yöne radyo dalgaları gönderiyor ve geri seken sinyalleri ölçerek cisimleri tespit ediyor. Normal uçaklardaki kavisli ya da yuvarlak burunlar, radar dalgalarını geri yansıtarak uçağın radarda belirgin bir şekilde görünmesini sağlıyor. Zaten güvenlik için de olması gereken bu.

Diğer bir taraftan; savaş jetlerinin köşeli olması, radar sinyallerinin yansıtılıp dağılmasını sağlıyor. Yani radarlar, köşeli cisimlere çarpıp sapıyor ve uçaklar, radarda görünmüyor.

Buna “stealth” yani gizlilik teknolojisi deniyor.

Uçağın burnunun köşeli olup radarda görünümünü azaltması, stealth teknolojilerinden biri ancak dahası da var. Mesela çoğu savaş uçağının yüzeyinde radar dalgalarını absorbe eden, radar soğurucu malzemeler ve motor çıkışlarının gizlenmesi gibi bir dizi başka yöntem var.

İşte tüm bunlar birleştirildiğinde radar sinyalleri minimize edilerek savaş jeti, radarda belli belirsiz bir görüntü kazanıyor ve düşman radarına yakalanmadan hedeflerine daha başarılı bir şekilde ulaşabiliyor.

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