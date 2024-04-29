Uçaktan iner inmez valizlerin adeta bir atlıkarınca gibi döndüğü ve sahiplerini aradığı o yere hızlı adımlarla ilerleriz. Her birimizin amacı, bir an önce valizini almak ve havalimanından çıkmak olur. Ancak bazı sebeplerden dolayı valizlerin bir kısmı teslim alınmaz ve atlıkarıncadaki yolculuğuna devam eder.

Elbette valizler, belli bir süreye kadar sahiplerini ararlar. Eğer ait oldukları kişi tarafından alınmazlarsa onlar için bambaşka bir yolculuk başlar.

Peki sahipsiz valizlere tam olarak ne olur?

Havaalanları, valizlerin sahiplerini bulabilmek için tahmin ettiğimizden daha büyük çaba harcarlar.

Öyle ki valize yapıştırılan etiketler kaybolduğunda ve bu sebeple valizin kime ait olduğu tespit edilemediğinde, çantaların içi açılır ve bazı ipuçları yakalanmaya çalışılır. Fakat bazı zamanlar görevliler, tüm çabalarına rağmen valizin kime ait olduğunu bulamaz.

Havaalanları genellikle sahipsiz valizleri merkezi bir depoya göndermeden önce ortalama 5-6 gün, bırakıldığı terminalde tutar. Eğer yolcu, valizini kaybettiğine veya onu bulamadığına dair bir geri dönüşte bulunursa, terminalde tutulan valiz yolcuya teslim edilir.

5-6 günün sonunda teslim alınmayan valizler ise depolama alanına gönderilir.

Depolama alanında valizden çıkarılan eşyalar ise farklı amaçlar için kullanılır. Örneğin bu eşyaların ortalama 3’te 1’i, perakende satış fiyatlarının %70-80 altında çeşitli mağazalara ikinci el adı altında satılır. Yine 3’te 1’i bağışlanırken kalan kısmı da geri dönüşüme gönderilir.

Çünkü valizlerin içindeki diş fırçası ya da iç çamaşırı gibi ürünler temizlenip yeniden satılamayacağı için en azından geri dönüştürülür ve bu sayede sürdürülebilirliğe katkı sağlanır.

“Peki bu valizlerin içinde neler var?” derseniz, aklınıza gelen her şeyin bulunduğunu söyleyebiliriz.

Kameralar, elektronik eşyalar, gözlükler, mücevherler, spor malzemeleri, kitaplar, kişisel bakım eşyaları ve özellikle de kıyafetler unutulan valizlerin içindekilerdendir.

Havaalanı görevlileri de eşyanın hangi kategoriden ve ne durumda olduğuna göre bir ayrım yapar ve artık sahibi olmayan eşyaların kaderi bu doğrultuda belirlenir.

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