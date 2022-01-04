Marmara Üniversitesi Fikir Talimi Kulübü tarafından bu sene online olarak düzenlenen Havacılık ve Uzay Zirvesi 3 Ocak'ta başladı. 6 Ocak'a kadar devam edecek olan etkinlikte pek çok profesyonel konuşmacı olarak yer alacak.

Bu sene ilk kez düzenlenecek olan Havacılık ve Uzay Zirvesi, uzay mühendisliğinden havacılık sistemlerine pek çok konuda öğrenciler ile sektör profesyonellerinin bir araya geleceği verimli bir etkinlik olacak. 3 Ocak günü başlayan etkinlik, 6 Ocak tarihinde son bulacak.

Fikir Talimi Kulübü'nün Instagram ve YouTube kanalları üzerinden canlı olarak yayınlanan etkinlikte katılımcılara çeşitli sürpriz hediyelerin yanında bir de katılım belgesi verilecek.

Sektörün önemli isimleri konuşmacı olarak katılıyor:

Etkinlikte TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Savunma Sanayii Araştırmacısı ve Uzay Mühendisi Arda Mevlütoğlu, Askeri Havacılık ve Savunma Sanayii Araştırmacısı Hakan Kılıç ve Gebze Teknik Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Bektaş Çolak gibi alanında uzman profesyoneller yer alacak.

Devam eden etkinliğe katılmak ve kendinizi bu alanlarda geliştirmek isterseniz buraya tıklayarak formu doldurabilirsiniz.