Instagram Plus Tanıtıldı: Hikâyelerinizin Kaç Kez Tekrar İzlendiğini Görebileceksiniz!

Instagram, "Instagram Plus" adını taşıyan yeni ve isteğe bağlı abonelik paketini resmî olarak duyurdu.

Instagram, kullanıcıların platform deneyimini özelleştirmelerine ve arkadaşlarıyla daha derin bağlar kurmalarına yardımcı olmak amacıyla tasarlanan yeni abonelik sistemi Instagram Plus'ı resmî olarak başlattı.

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Şirket tarafından yapılan açıklamada, kullanıcıların bildiği ve severek kullandığı mevcut ücretsiz Instagram sürümünün aynen kalacağı ve her zaman ücretsiz olacağı söylendi. Instagram Plus ise daha fazla kontrol, derin analiz ve premium özellikler isteyenler için tamamen isteğe bağlı bir yükseltme seçeneği olacak. Abonelik paketi, ilk etapta üç ana odak alanına ayrılan bir dizi özel araçla birlikte geliyor.

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Instagram Plus ile neler yapılabilecek?

Instagram Plus'ın "Önem verdiğiniz kişilere daha yakın olun" başlığı altında sunduğu özellikler, doğrudan hikâye paylaşımlarına ve hedef kitle yönetimine odaklanıyor. Yeni sistemle birlikte gelen Story Spotlight özelliği, paylaştığınız hikâyelerin arkadaşlarınızın akışında öncelikli olarak görünmesini sağlıyor. Arkadaşlarınızın hikâyelerini kutlamak için ekranı kaplayan hareketli ve canlı kalpler göndermenize olanak tanıyan Super Hearts da sisteme dâhil edilmiş durumda.

Ayrıca aboneler, Multiple Story Audiences özelliği sayesinde diledikleri kadar farklı hedef kitle listesi oluşturarak doğru hikâyeyi tam olarak doğru kişilere ulaştırma esnekliğine sahip olacak. Normal şartlarda 24 saat sonra kaybolan hikayelerin süresi ise Story Extend ile 48 saate kadar uzatılabiliyor, böylece sevdiklerinizin paylaşımları görmesi için iki kat daha fazla zamanı oluyor.

Hikâyeye tekrar bakanlar görülebilecek

Aboneliğin "Önizlemeleri ve analizleri görün" odaklı kısmı ise oldukça radikal. Story Preview özelliği, hikâyelerden önizleme görme olanağı tanıyor. Sosyal medyada en çok merak edilen konulardan biri olan "hikâyeme tekrar bakıldı mı" sorusu da Story Rewatch Insights ile çözülüyor. Bu özellik sayesinde hikâyelerinizin kaç kez yeniden izlendiğini net bir şekilde görebiliyorsunuz.

Görünüşe göre Instagram Plus yakın gelecekte Instagram'ı büyük ölçüde baştan aşağı değiştirecek gibi.