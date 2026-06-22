Instagram Plus ve Facebook Plus Türkiye'de Kullanıma Sunuldu: İşte Fiyatları ve Özellikleri

Meta, yeni ücretli abonelik sistemleri Instagram Plus ve Facebook Plus'ı ülkemize getirdi. İşte fiyatları ve sundukları özellikler.

Meta bünyesinde faaliyet gösteren platformlar WhatsApp, Instagram ve Facebook için yakın zamanda “Plus” ismi verilen yeni Premium abonelik sistmeleri duyurulmuştu. Bu abonelikler, kullanıcıların aylık belli ücretler ödeyerek gelişmiş özelliklere erişmesine imkân tanıyordu.

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WhatsApp Plus’ın fiyatını ve özelliklerini sizlerle paylaşmıştık. Buna ek olarak Instagram Plus ve Facebook Plus da Türkiye’de sunuldu. Gelin Instagram Plus ve Facebook Plus’ın Türkiye fiyatlarına ve sunduğu özelliklere bakalım.

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Instagram Plus Türkiye fiyatı

Instagram Plus aboneliği, Türkiye’de aylık 55,99 TL’ye sunuluyor. Bu fiyatı aylık ödediğinizde Instagram’da normalde erişemeyeceğiniz gelişmiş özelliklere ulaşmanız mümkün hâle geliyor. Instagram Plus’ın Meta Verified ve İçerik Üreticileri aboneliklerinden farklı olduğunu belirtelim.

Instagram Plus tıpkı diğer Meta aboneliklerinde olduğu gibi ilk ay ücretsiz bir şekilde sunuyor. Yani bir ay ücretsiz deneme imkânına sahipsiniz.

Instagram Plus özellikleri

Hikâyelerin önizlemesini, görme

Hikâyelerin izileyici listesinde arama yapma

Kimin hikâyeleri ne kadar görüntülediğini görme

Birden fazla hikâye hedef kitlesi oluşturma

Biyografiniz için özel yazı tipleri

Uygulama simgesini değiştirme

Hikâyelere süper kalp gönderme

Hikâyelerin süresini 48 saate kadar uzatma

6 adede kadar gönderiyi sabitleme

İçerikleri ana akışa düşmeden sadece profilde paylaşma

Hikâyene öncelik vererek adrkadaşlarının hikâyeni daha kolay görmesini sağlama

Hikâyeleri sadece öne çıkanlarda paylaşma

Listelediğimiz özelliklerin hepsi Plus aboneliğiyle birlikte geliyor. Daha önce görmediğimiz çok sayıda iyi özelliğin sunulduğunu söylemek mümkün.

Instagram Plus nasıl alınır?

Adım #1 : Instagram uygulamasını açın.

: Instagram uygulamasını açın. Adım #2 : Sağ alt kısımdan profilinize girin ve sağ üstten “Ayarlar ve hareketler”i açın.

: Sağ alt kısımdan profilinize girin ve sağ üstten “Ayarlar ve hareketler”i açın. Adım #3 : “Abonelikler” bölümüne girin.

: “Abonelikler” bölümüne girin. Adım #4: Instagram Plus’ı seçin ve aboneliği satın alın.

Facebook Plus Türkiye fiyatı

Facebook Plus aboneliği de tıpkı Instagram Plus aboneliği gibi aylık 55,99 TL’ye ülkemizdeki kullanıcılara sunuldu. Bu fiyatı ödedikten sonra gelişmiş özelliklere erişebiliyorsunuz. İlk ay ücretsiz kampanyası Facebook’ta da var.

Facebook Plus özellikleri

Hikâyelerin önizlemesini görme

Hikâyelerin süresini 48 saate çıkarma

Hikâyelerin ne kadar tekrar izlendiğini görme

Uygulama simgesini değiştirme

Hikâyelere süper ifade bırakma

Hikâye izleyen listesinde arama yapma

Facebook Plus aboneliğini aldığınızda da Instagram’a benzer gelişmiş özelliklere ulaşabiliyorsunuz. Abonelik, ayarlar kısmına eklenen “Abonelikler” bölümündeki Facebook Plus kısmından alınabiliyor.