Meta bünyesinde faaliyet gösteren platformlar WhatsApp, Instagram ve Facebook için yakın zamanda “Plus” ismi verilen yeni Premium abonelik sistmeleri duyurulmuştu. Bu abonelikler, kullanıcıların aylık belli ücretler ödeyerek gelişmiş özelliklere erişmesine imkân tanıyordu.
WhatsApp Plus’ın fiyatını ve özelliklerini sizlerle paylaşmıştık. Buna ek olarak Instagram Plus ve Facebook Plus da Türkiye’de sunuldu. Gelin Instagram Plus ve Facebook Plus’ın Türkiye fiyatlarına ve sunduğu özelliklere bakalım.
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Instagram Plus Türkiye fiyatı
Instagram Plus aboneliği, Türkiye’de aylık 55,99 TL’ye sunuluyor. Bu fiyatı aylık ödediğinizde Instagram’da normalde erişemeyeceğiniz gelişmiş özelliklere ulaşmanız mümkün hâle geliyor. Instagram Plus’ın Meta Verified ve İçerik Üreticileri aboneliklerinden farklı olduğunu belirtelim.
Instagram Plus tıpkı diğer Meta aboneliklerinde olduğu gibi ilk ay ücretsiz bir şekilde sunuyor. Yani bir ay ücretsiz deneme imkânına sahipsiniz.
Instagram Plus özellikleri
- Hikâyelerin önizlemesini, görme
- Hikâyelerin izileyici listesinde arama yapma
- Kimin hikâyeleri ne kadar görüntülediğini görme
- Birden fazla hikâye hedef kitlesi oluşturma
- Biyografiniz için özel yazı tipleri
- Uygulama simgesini değiştirme
- Hikâyelere süper kalp gönderme
- Hikâyelerin süresini 48 saate kadar uzatma
- 6 adede kadar gönderiyi sabitleme
- İçerikleri ana akışa düşmeden sadece profilde paylaşma
- Hikâyene öncelik vererek adrkadaşlarının hikâyeni daha kolay görmesini sağlama
- Hikâyeleri sadece öne çıkanlarda paylaşma
Listelediğimiz özelliklerin hepsi Plus aboneliğiyle birlikte geliyor. Daha önce görmediğimiz çok sayıda iyi özelliğin sunulduğunu söylemek mümkün.
Instagram Plus nasıl alınır?
- Adım #1: Instagram uygulamasını açın.
- Adım #2: Sağ alt kısımdan profilinize girin ve sağ üstten “Ayarlar ve hareketler”i açın.
- Adım #3: “Abonelikler” bölümüne girin.
- Adım #4: Instagram Plus’ı seçin ve aboneliği satın alın.
Facebook Plus Türkiye fiyatı
Facebook Plus aboneliği de tıpkı Instagram Plus aboneliği gibi aylık 55,99 TL’ye ülkemizdeki kullanıcılara sunuldu. Bu fiyatı ödedikten sonra gelişmiş özelliklere erişebiliyorsunuz. İlk ay ücretsiz kampanyası Facebook’ta da var.
Facebook Plus özellikleri
- Hikâyelerin önizlemesini görme
- Hikâyelerin süresini 48 saate çıkarma
- Hikâyelerin ne kadar tekrar izlendiğini görme
- Uygulama simgesini değiştirme
- Hikâyelere süper ifade bırakma
- Hikâye izleyen listesinde arama yapma
Facebook Plus aboneliğini aldığınızda da Instagram’a benzer gelişmiş özelliklere ulaşabiliyorsunuz. Abonelik, ayarlar kısmına eklenen “Abonelikler” bölümündeki Facebook Plus kısmından alınabiliyor.