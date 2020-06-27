HAVELSAN, uzun süredir üzerinde çalışılan ve kriptolu yüksek güvenlikli iletişim hizmeti sunması planlanan yeni 'Milli Mobil Güvenli İletişim Sistemi' İLETEE'nin hazırlıklarını tamamladı. Uygulamanın yakında tanıtılması bekleniyor.

WhatsApp gibi pek çok mesajlaşma uygulaması, güvenli ve tamamen gizli olup olmamaları konusunda sürekli sorgulanıyor. Bireysel kullanımlar için bile oldukça problemli bulunan bu uygulamaları pek çok kamu görevlisi de iletişim için kullanıyor ve bu durumun güvenlik sorunlarına yol açabileceği düşünülüyor. Bu soruna bir çözüm sunmak amacıyla HAVELSAN geçtiğimiz yıllarda İLETEE isimli yeni bir iletişim sistemi üzerinde çalışmaya başladığını duyurmuştu.

Yüksek gizlilik ve güvenlik sağlayacak olan bu yeni iletişim sistemi, kaynaklarda Milli Mobil Güvenli Haberleşme Sistemi (İLETEE) olarak yer alıyor ve gelen son haberlere göre sistem üzerinde yapılan çalışmalar tamamlandı. HAVELSAN’ın sistem ile ilgili testleri de başarıyla gerçekleştirdiği ve yakın zamanda tanıtımı gerçekleştireceği söyleniyor.

Peki İLETEE Ne Gibi Özellikler Sunacak?

Bu yeni iletişim sisteminin hem yazılı hem de sesli olarak iletişime geçme imkanı sağlayacağı biliniyor. Bu sayede güvenlik güçleri gibi kamu görevlileri kendi aralarında iletişim kurarken daha güvenli bir alanda yer almış olacaklar ve paylaşılan hassas bilgilere dair duyulan gizlilik endişesi de ortadan kalkmış olacak. WhatsApp gibi popüler mesajlaşma uygulamalarının yerini alması beklenen İLETEE’de özellikle bankacılık gibi ciddi sistem güvenliği gerektiren bazı sektörlerde kullanılan ‘Beyaz Kutu Kriptosu’ adı verilen teknolojik altyapının kullanıldığı belirtiliyor. İLETEE, öncelikle kamu görevlilerinin kullanımına sunulacak. Sonrasında ise bireysel kullanıma da açılması bekleniyor.

Güvenlik konusu, bu tür uygulamalarda her zaman var oldu ve WhatsApp’ı da bünyesinde barındıran Facebook, bu konuda mimli diyebiliriz. Son yıllarda kişisel verilerin gizliliği konusunda yaşanan krizler sonrası önemli adımlar atılsa da kullanıcılar ne WhatsApp’a ne de Facebook gibi diğer uygulamalara hala tam olarak güvenemiyor. Bu durum da kullanıcıları Telegram gibi alternatif iletişim kanallarını kullanmaya itiyor. HAVELSAN’ın bu yeni iletişim sisteminin de bu anlamda mantıklı bir adım olduğunu söylemek mümkün ancak tabii ki kişilerin bu sistemi ne kadar benimseyecekleri ve kullanacakları da büyük bir soru işareti diyebiliriz.