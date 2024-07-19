Hapşırmak, günlük hayatımızın bir parçası. Peki bu sadece bizim için mi geçerli? Hayvanlar da hapşırabiliyor mu?

Hasta olduğumuzda, alerji tuttuğunda, burnumuza herhangi bir şey kaçtığımızda insanlık olarak ortak yaptığımız bir şey vardır: Hapşırmak. İnsanlık olarak diyoruz ama hayvanlara ne demeli?

Böcekler, kuşlar, balıklar… Onlar da bizim gibi hapşırıyor mu? Bir kediyle veya köpekle yaşayanlar bu sorunun cevabını bildiğini düşünse de bazı ilginç noktalar var.

Temelden başlayalım.

Hapşırma; üst burun kanalındaki maddelere yanıt olarak verilen, akciğerlerdeki havayı istemsiz olarak burun ve ağız yoluyla dışarı üfleyen solunum yollarındaki maddeleri temizlemenin bir yolu.

Herhangi bir tıkanıklık, güçlü kokular, alerjiler, enfeksiyon, minik parazitler, ani sıcaklık düşüşleri… Bunların hepsi hayvanların da hapşırmasına sebep olabilir. Örneğin kediler genellikle kedi gribi sebebiyle hapşırır. Köpekler ise hapşırmayı bir oyun olarak bile yapabilir. Heyecanlı ve oynamaya hazır olduklarını bu şekilde gösterebilirler. Ancak diğer hayvanlar için istisnalar var.

Tüm hayvanlar hapşırır mı?

Aslanlar, ayılar, sürüngenler, kuşlar, filler, pandalar, tavşanlar, fareler, atlar… Aklınıza gelebilecek pek çok hayvan hapşırır. Az önce bahsettiğimiz üzere hapşırmanın meydana gelebilmesi için havanın akciğerlerden alınması gerekir. Aklınıza akciğeri ve burun delikleri olmayan bir tür geldi mi?

Evet, balıklar! Balıkların da burun delikleri olsa da işlevi nefes almak değil. Sudaki en ufak kanı bile tespit edebilecek kadar güçlü koku alma duyusuna sahipler. Ancak akciğerleri olmadığı için hapşıramıyorlar. Bunun yanı sıra istenmeyen maddeleri atmak için hapşırmak yerine püskürtme gibi bir hareket yaparlar.

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