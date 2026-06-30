Haziran 2026: Türkiye’de En Çok İzlenen Diziler

Dijital film ve dizi platformları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük ilgi görüyor. Yılın dördüncü ayı nisan da bu konuda dolu dolu geçti. Öyle ki geçen ay boyunca platformlardan birçok farklı dizi kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Peki haziran ayında dijital platformlar üzerinden en çok izlenen diziler hangileriydi?
Bu içeriğimizde JustWatch tarafından hazırlanan verilere göre Haziran 2026'da Türkiye’de en çok izlenen dizilere bakıyoruz. Listenin zirvesinde Prime Video’da yayımlanan romantik türündeki Off Campus yer alıyor. Onu TV+’taki From ve yeni sezonu gelen House of the Dragon takip ediyor.
Türkiye’de geçen ay en çok izlenen diziler
- Off Campus - Prime Video
- From - TV+
- House of the Dragon - HBO Max & TV+
- Game of Thrones - HBO Max & TV+
- Not Suitable for Work - Disney+
- Prens - HBO Max & TV+
- Kimler Geldi Kimler Geçti - Netflix
- Gibi - Exxen
- The Walking Dead - Netflix & Disney+ & TV+
- Teach You a Lesson - Netflix