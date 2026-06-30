Haziran 2026: Türkiye’de En Çok İzlenen Diziler

Her ay olduğu gibi haziran da dijital platformlardaki diziler büyük ilgi gördü. Geçen ay en çok izlenen dizileri sizler için derledik.

Dijital film ve dizi platformları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük ilgi görüyor. Yılın dördüncü ayı nisan da bu konuda dolu dolu geçti. Öyle ki geçen ay boyunca platformlardan birçok farklı dizi kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Peki haziran ayında dijital platformlar üzerinden en çok izlenen diziler hangileriydi?

Bu içeriğimizde JustWatch tarafından hazırlanan verilere göre Haziran 2026'da Türkiye’de en çok izlenen dizilere bakıyoruz. Listenin zirvesinde Prime Video’da yayımlanan romantik türündeki Off Campus yer alıyor. Onu TV+’taki From ve yeni sezonu gelen House of the Dragon takip ediyor.

Türkiye’de geçen ay en çok izlenen diziler