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Haziran 2026: Türkiye’de En Çok İzlenen Filmler

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Türkiye'de haziran boyunca en çok izlenen filmler belli oldu. İşte dijital platformlarda en çok ilgi gören yapımlar.

Haziran 2026: Türkiye’de En Çok İzlenen Filmler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

HBO Max, Netflix, Prime Video ve daha birçok film ve dizi platformu ülkemizde de ilgi görüyor. Birçok insan bu platformlar üzerinden boş vakitlerinde bir şeyler izliyorlar. Peki geride bıraktığımız haziran ayında en çok hangi filmler izlendi?

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Sizin için JustWatch’ın verilerini kullanarak bu yapımları derledik. Bu ay listenin değiştiğini ve Mubi’de yayımlanan Nasıl Seks Yapacağız?'ın zirveye yerleştiğini görüyoruz. Onu Netflix’te yayımlanan Uykucu ve Prime Video’dan izleyebileceğiniz Yaz Evi takip ediyor.

Türkiye’de geçen ay en çok izlenen filmler

Nasıl Seks Yapacağız? - Mubi Uykucu - Netflix Yaz Evi - Prime Video Seks ve Şehir - Prime Video Jurassic World: Yeniden Doğuş - Prime Video D.I.S.C.O - Netflix Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 - TV+ Furiosa: Bir Çılgın Max Destanı - Netflix Hizmetçi - TV+ Yan Yana - Netflix

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