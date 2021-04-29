HBO Max'in kullanıcılara reklam gösterimi karşılığında daha uygun fiyatlı bir paket sunacağı çok önceden açıklanmıştı. Şimdi ise HBO Max'in Netflix ve Disney+ ile daha da başa baş rekabet etmesini sağlayacak yeni abonelik paketinin fiyatı belli oldu.

Game of Thrones, Chernobyl, Westworld gibi yapımlarıyla dünya çapında on milyonlarca seyirciye ulaşmayı başaran HBO'nun ücretli abonelik servisi olan HBO Max, kullanıcılara yeni bir abonelik planı sunarak Netflix ya da Disney+ gibi rakipleriyle daha çetin bir rekabete girmeye hazırlanıyor.

Aktarılan bilgilere göre normal fiyatı aylık 14,99 dolar olan HBO Max, kullanıcılarına aylık 9,99 dolar fiyata sahip yeni bir abonelik paketi sunacak. Yeni paketi tercih eden aboneler, 14,99'luk pakete sahip kullanıcılar ile aynı içeriklere erişebilecek ancak uygun fiyatlı paket, beraberinde reklamlar da getirecek.

HBO Max, uygun fiyatlı paketi ile Netflix ve Disney Plus'ı sıkıştıracak

Ücret ödediği bir serviste reklam ile karşılaşmak pek çok kullanıcının hoşuna gitmeyecek olsa da WarnerMedia CEO'su Jason Kilar, mart ayında gerçekleştirmiş olduğu bir açıklamada HBO Max'in uygun fiyatlı paketinde HBO orijinal yapımlarında reklam kesintileri olmayacağını onaylamıştı. Dolayısı ile aboneler; Euphoria, The Sopranos ya da Game of Thrones gibi yapımları gönül rahatlığı ile reklamsız izleyebilecekler.

HBO Max'in yakın zamanda Türkiye'de hizmete başlaması beklenmiyor zira WarnerMedia, HBO içeriklerini yayınlamak için Türkiye'deki yayıncı ortakları ile lisans anlaşmaları gerçekleştirmeye daha sıcak bakıyor. Yine de HBO Max, uygun fiyatlı yeni abonelik planı ile Netflix ve Disney Plus'ı daha da sıkıştırmış olacak ki bu, iki şirketin yeni abonelik planları ya da fiyat güncellemeleri yapmasını zorunlu hale getirebilir.