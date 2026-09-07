UGREEN, Geleceğin Şarj ve Akıllı Ev Çözümleriyle IFA 2026’da

Günlük yaşamı daha akıllı, daha kolay ve daha bağlantılı hale getiren yenilikçi çözümler sunan küresel teknoloji markası UGREEN, IFA 2026'da dikkatleri üzerine çekiyor. Fuarın ‘Resmi Şarj Partneri’ olan UGREEN, dünyanın ilk sıvı soğutmalı Qi2 25W powerbank'i MagFlow Serisini ve akıllı ev teknolojilerini ziyaretçilerle buluşturuyor.

Teknolojiyi modern yaşamın ihtiyaçlarına göre tasarlayan UGREEN, bu yıl da IFA 2026'da yerini aldı. Fuarda ilk defa iki farklı holde sarj çözümlerinden kulaklıklara, mobil& IT aksesuarlarından akıllı takip cihazlarına kadar geniş ürün portföyü sergileyen marka, teknoloji tutkunlarına "Smarter Living Starts Here" (Daha Akıllı Bir Yaşam Burada Başlıyor) vizyonunu sunuyor.

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Aynı zamanda IFA 2026'nın ‘Resmi Şarj Partneri’ unvanını üstlenen UGREEN, fuar alanındaki 5 farklı stratejik noktada kurduğu şarj istasyonlarıyla katılımcıların kesintisiz bir fuar deneyimi yaşamasını sağlıyor.

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Fuarda ilk kez sergilenen ürünler arasında, aktif mikro pompalı sıvı soğutma teknolojisine sahip dünyanın ilk Qi2 25W manyetik powerbank’inin öncülük ettiği yeni MagFlow serisi yer alıyor.

UGREEN’in yeni MagFlow serisi, kablosuz şarj teknolojisinin en önemli sorunlarından biri olan ısınmaya odaklanıyor. Aşırı sıcaklık; şarj gücünün otomatik olarak düşmesine, şarj süresinin uzamasına ve pil sağlığının olumsuz etkilenmesine neden olabiliyor. UGREEN, aktif soğutma teknolojilerini pasif ısı dağıtım yapılarıyla bir araya getirerek sıcaklığı kontrol altında tutmayı hedefliyor.

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Powerbank’lerde sıvı soğutma dönemi: MagFlow Pro Manyetik Powerbank 10000mAh 25W

Serinin amiral gemisi modeli, UGREEN’in CryoPulse™ mikro pompalı sıvı soğutma teknolojisine sahip. Yüksek performanslı sistemlerde yaygın olarak kullanılan sıvı soğutma teknolojisi, böylece ilk kez bir powerbank’te kullanılıyor.

Mikro pompalı sıvı soğutma sistemi, VC bakır ısı dağıtım folyosu ve birbirinden ayrılmış şarj bileşenleri, cihazda ısı birikiminin azaltılmasına yardımcı oluyor. ThermalGuard™ teknolojisi şarj gücünü sıcaklığa göre otomatik olarak ayarlarken şeffaf pencere, soğutucu sıvının dolaşımının izlenebilmesini sağlıyor. UGREEN’in gerçekleştirdiği testlerde iPhone 17 Pro Max’in ulaştığı en yüksek sıcaklığın, 48°C olarak kabul edilen sektör referansının 10°C’ye kadar altında kaldığı belirtiliyor.

Qi2 teknolojisiyle 25W’a kadar kablosuz şarj sunan ürün, dahili kablosu üzerinden maksimum 45W kablolu çıkışı da destekliyor. UGREEN’in testlerine göre iPhone 17 Pro Max, kablosuz olarak 40 dakikada yüzde 50 şarj seviyesine ulaşabiliyor. ATL yüksek yoğunluklu pil hücreleri ve Dymondcell™ 2.0 koruma teknolojisi güvenliği desteklerken akıllı ekran, şarj durumunun gerçek zamanlı olarak takip edilmesine imkân tanıyor.

Üç Apple cihazına aynı anda hızlı şarj: MagFlow Pro 3’ü 1 Arada Manyetik Kablosuz Şarj Standı 25W

Çalışma masası için geliştirilen şarj standı; iPhone, Apple Watch ve AirPods’u aynı anda şarj edebiliyor. Ürünün TEC Aktif Soğutma Sistemi, TEC modülünü 15 dB veya altında çalışan ultra sessiz bir fanla bir araya getiriyor. UGREEN’in testlerinde soğutma sistemi açıkken manyetik yüzeyin merkezindeki sıcaklığın yaklaşık 11°C seviyesinde ölçüldüğü belirtiliyor.

Stant, iPhone’lara 25W’a kadar şarj gücü sunarken MFW sertifikalı modülü sayesinde Apple Watch’u da tam hızda şarj edebiliyor. UGREEN’in verilerine göre iPhone 17 Pro Max 26 dakikada, Apple Watch Series 11 ise 19 dakikada yüzde 50 şarj seviyesine ulaşıyor. Üründe yer alan ekran; şarj gücü, sıcaklık ve soğutma modu bilgilerini gösteriyor.

Katlanabilir tasarımla iki cihaz bir arada şarj oluyor: MagFlow 2’si 1 Arada Katlanabilir Manyetik Kablosuz Şarj Cihazı 25W

Katlandığında 60 × 72 × 27 mm boyutlarına ulaşan cihaz, cepte veya çantada kolaylıkla taşınabiliyor. Açıldığında iPhone’u 25W’a, AirPods’u ise 5W’a kadar güçle aynı anda şarj edebiliyor. ThermalGuard™ teknolojisi, şarj sırasında sıcaklığı otomatik olarak kontrol ediyor. Daha geniş ve kaymayı önleyen kulaklık şarj alanı, kulaklığın yüzeye kolayca yerleştirilmesini sağlarken cam yüzeyi daha konforlu bir kullanım deneyimi sunuyor. Avrupa ile eş zamanlı olarak tanıtılan serinin, yıl sonuna doğru Türkiye'deki teknoloji tutkunlarıyla da buluşması planlanıyor.

Türkiye’nin Favorisi Nexode Pro ve Yepyeni Ekosistem Ürünleri de Sahnede

UGREEN, IFA 2026’da sadece MagFlow serisiyle değil, halihazırda Türkiye pazarında en çok tercih edilen ürün grubu olan Nexode Pro serisinin en yeni üyeleriyle de ziyaretçilerin karşısına çıkıyor. Apple, Samsung ve diğer tüm global markalarla tam uyumlu çalışan seri, fuarın en çok ilgi gören donanımları arasında yer alıyor.

Marka ayrıca, yakın zamanda Türkiye pazarına giriş yapacak olan ve yüksek ses kalitesiyle öne çıkan yeni kulaklık modellerini IFA'da sergiliyor. Teknoloji ekosistemini her geçen gün genişleten UGREEN, veri yönetimini kolaylaştıran NAS (Ağa Bağlı Depolama) sistemleri ve Akıllı Ev (Home AI) çözümleriyle de modern yaşam alanlarını dönüştürmeye hazırlandığının sinyallerini veriyor. UGREEN ürünlerini Türkiye pazarındaki kullanıcılarla başarıyla buluşturan Boğaziçi Bilişim ve Dağıtım, her geçen gün genişleyen bu yenilikçi portföyle teknolojiyi erişilebilir kılmaya devam ediyor.