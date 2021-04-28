Netflix, izleyecek bir şey bulmakta zorluk çeken kullanıcıların yardımına koşuyor. Yeni ‘Bir Şeyler Oynat’ özelliği, kullanıcının izlemek isteyebileceği içerikleri sıraya dizip karışık bir şekilde oynatıyor. Kullanıcıya sadece beğenmediği diziyi ya da filmi geçmek kalıyor. Özellik, dünyanın farklı bölgelerinde yavaş yavaş beliriyor.

Netflix’te dakikalarca izleyecek içerik arayan, boş zamanının büyük kısmını yeni dizi arayarak geçirenlerden misiniz? Üzülmeyin, Netflix bu sorununuzdan haberdar ve size yardım etmek istiyor. Dünyanın en çok tercih edilen film ve dizi yayın platformu Netflix, rastgele oynatma seçeneğiyle kararsızca ‘zaplamaya’ son veriyor. Ancak tabii ki bu seçenek, o kadar da ‘rastgele’ değil.

Netflix’in ‘Bir Şeyler Oynat’ adındaki yeni özelliği, birçoğumuzun muzdarip olduğu seçememe sorununa kolay bir çözüm getiriyor. Platform, sizin zevkinizi göz önünde bulundurarak önünüze rastgele bir içerik koyuyor. Siz memnun olana kadar da önermeye devam ediyor. Netflix, özelliği yavaş yavaş tüm dünyada açıyor.

Dizi mi film mi? Karışık yükle!

Bazen ne izlemek istediğinizi bilemez, okul ve iş koşuşturmasından karar bile veremeyecek kadar yorgun olursunuz. Sadece izleyecek bir şey istersiniz. Netflix artık bunu sizin için yapıyor. Zevkinizi bilen platform, bu zevke uygun yeni içerikleri sizlere sunuyor. Özellik sadece yeni değil, listenizde bulunan ya da yarım bıraktığınız dizi ve filmleri de karışık listeye dahil ediyor. Bu önerme süreci de siz birini beğenene kadar sürüyor.

Özellik şu anda kullanıma açılmaya başladı, ancak farklı bölgelere farklı zamanlarda ulaşabilir. Yani her an ülkemizde de kullanılabilir hale gelebilir. ‘Bir Şeyler Oynat’a ulaşmak ise oldukça basit. Telefonda anasayfa ve indirilenler sekmelerinin bulunduğu barda, masaüstünde ise profil adınızın göründüğü üst kısımda bulunan seçeneğe basıyorsunuz. Gerisini Netflix düşünüyor, size sadece beğenmediğinizi geçmek kalıyor.