Samsung, Son 3 Ayda Kaç Para Kazandığını Açıkladı

Samsung, 2026’nın üçüncü çeyreğine ait finansal tahminlerini açıkladı. Kârda önceki çeyreğe göre %20, geçen yıla göre ise %783 gibi inanılmaz bir artış var.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung Electronics, 2026 yılının Temmuz-Eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyreğe ilişkin finansal öngörülerini resmi olarak paylaştı. Bu rakamlar nihai sonuçlar olmasa da bizlere bir fikir sunuyor. Kesin sonuçlar açıklandığında muhtemelen benzer veriler göreceğiz.

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Açıklanan verilere göre şirket, bu dönemde yaklaşık 145,33 milyar dolar gelir elde etmeyi başarmış. Bu da önceki 3 aylık dönemine göre önemli bir artış yaşandığını gözler önüne seriyor.

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80 milyar dolar kâr edildi

145,33 milyar dolar gelir elde ederken kârının ne kadar olduğu da paylaşıldı. Firmanın tahminlerine göre geride bıraktığımız 3 aylık dönemde 80 milyar dolar gibi bir faaliyet kârına ulaşıldı. Bu da önceki çeyreğe göre %20 civarı artışa tekabül ediyor.

Karşılaştırma yapmak için 2026’nın ikinci çeyreği verilerini de sizlerle paylaşalım. Teknoloji devi, o dönemde 122,78 milyar dolar gelir ve 66,68 milyar dolar faaliyet kârı açıklamıştı. Yani her iki tarafta da büyük yükseliş mevcut.

Geçen yılın aynı dönemiyle (Q3 2025) yapılan kıyaslama ise tablonun büyüklüğünü daha belirgin kılıyor. Samsung, 2025’in üçüncü çeyreğinde 64,13 milyar dolar gelir ve 9,06 milyar dolar kâr açıklamıştı. Yani bir yıllık süreçte gelirlerde %145’lik, kârda ise %783’lük inanılmaz bir artış var. Şirketin kârındaki bu devasa sıçramanın en büyük sürücüsü ise dünya genelinde hızla artan yapay zekâ kullanımı ve buna bağlı olarak bellek çiplerine olan aşırı talep artışı.