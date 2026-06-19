Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

HBO Max'e Yaza Özel %30 İndirim Geldi: İşte İndirimli Abonelik Fiyatı!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

HBO Max, "Yaz Fırsatı" adı altında standart abonelik paketinde %30'luk bir indirim başlattı.

HBO Max'e Yaza Özel %30 İndirim Geldi: İşte İndirimli Abonelik Fiyatı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

En popüler yayın platformlarından biri olan HBO Max, yeni aboneleri için yıllık planlarda geçerli yeni bir indirim başlattı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

748 GB RAM’li, Bir Ev Parasına Satılan Bilgisayar ASUS ExpertCenter Pro ET900N G3 Tanıtıldı

748 GB RAM’li, Bir Ev Parasına Satılan Bilgisayar ASUS ExpertCenter Pro ET900N G3 Tanıtıldı

Efsane Telefon Nokia N95'de Orijinal Half-Life Oyunu Açıldı

Efsane Telefon Nokia N95'de Orijinal Half-Life Oyunu Açıldı

GTA 5 Hileleri: Oyunda Tüm Dengeleri Bozan 25 Şahane GTA 5 Şifresi

GTA 5 Hileleri: Oyunda Tüm Dengeleri Bozan 25 Şahane GTA 5 Şifresi

NASA’nın "Sessiz" Süpersonik Uçağı X-59 Ses Hızını Aşmayı Başardı

NASA’nın "Sessiz" Süpersonik Uçağı X-59 Ses Hızını Aşmayı Başardı

"Yaz Fırsatı" adı altında 30 Haziran tarihine kadar geçerli olan bu kampanya kapsamında, yıllık abone olduğunuz takdirde aylık standart aboneliğin fiyatı 229,90 TL'den 160,90 TL'ye düşüyor.

İçerikten Görseller

HBO Max'e Yaza Özel %30 İndirim Geldi: İşte İndirimli Abonelik Fiyatı!
2

HBO Max'te yıllık abonelik indirimi

2

Sadece yeni abone olacak kullanıcılar için geçerli olan bu yeni %30 indirim fırsatı yalnızca standart aboneliği kapsıyor.

Aynı anda iki cihazda izleme, Full HD görüntü çözünürlüğü ve 30 indirme gibi özelliklere sahip olan standart paketini 12 ay abone olma sözüyle 160,90 TL'ye alabilirsiniz.

Sana Özel Sıfır Faizli Avantajlar!

Sana Özel Sıfır Faizli Avantajlar!

Otokoç'ta Fiat otomobillerde size özel sıfır faiz avantajlarını öğrenmek için tıklayın!

Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

Film İndirme Sitesi Arayanlar İçin 11 Ücretsiz Platform

Film İndirme Sitesi Arayanlar İçin 11 Ücretsiz Platform

IMDb Puanlarına Göre Tüm Zamanların En İyi Netflix Filmleri

IMDb Puanlarına Göre Tüm Zamanların En İyi Netflix Filmleri

Spider-Man: Brand New Day Filminden Yeni Fragman Geldi [Video]

Spider-Man: Brand New Day Filminden Yeni Fragman Geldi [Video]

Hatırladıkça Sizi Çocukluk Yıllarınıza Götürecek, Cartoon Network’te Yayınlanmış En Popüler Çizgi Filmler

Hatırladıkça Sizi Çocukluk Yıllarınıza Götürecek, Cartoon Network’te Yayınlanmış En Popüler Çizgi Filmler

Dizi İndirme Sitesi Arayanlara 6 Ücretsiz Platform

Dizi İndirme Sitesi Arayanlara 6 Ücretsiz Platform

IMDb Puanlarına Göre Tüm Zamanların En İyi 54 Netflix Dizisi [2024 Güncel Liste]

IMDb Puanlarına Göre Tüm Zamanların En İyi 54 Netflix Dizisi [2024 Güncel Liste]

Netflix, Sex/Life’taki ’Malum’ 18+ Sahneyi 20 Milyon Kişinin Başa Sarıp Sarıp Yeniden İzlediğini Açıkladı

Netflix, Sex/Life’taki ’Malum’ 18+ Sahneyi 20 Milyon Kişinin Başa Sarıp Sarıp Yeniden İzlediğini Açıkladı

Netflix Üyelik Ücreti Ne Kadar? Paket İçerikleri Ne? Abone Olmaya Değer mi? [2026]

Netflix Üyelik Ücreti Ne Kadar? Paket İçerikleri Ne? Abone Olmaya Değer mi? [2026]

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toyota Corolla’nın En Sorunsuz Motoru Hangisi?

Toyota Corolla’nın En Sorunsuz Motoru Hangisi?

Zincir Motor mu Kayışlı Motor mu Daha İyi ve Sağlam? İkisinde de Nelere Dikkat Etmeli?

Zincir Motor mu Kayışlı Motor mu Daha İyi ve Sağlam? İkisinde de Nelere Dikkat Etmeli?

GTA 6 Öncesi Büyük Jest: GTA 5 Sahiplerine Yeni Nesil Yükseltme Tamamen Ücretsiz Oldu!

GTA 6 Öncesi Büyük Jest: GTA 5 Sahiplerine Yeni Nesil Yükseltme Tamamen Ücretsiz Oldu!

Bakanlık Kaynakları: "Roblox'un Erişime Açıldığı Bilgisi Doğru Değil"

Bakanlık Kaynakları: "Roblox'un Erişime Açıldığı Bilgisi Doğru Değil"

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Haziran 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Yeni Clio’da Kampanyalı Fiyat Var

Haziran 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Yeni Clio’da Kampanyalı Fiyat Var

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com