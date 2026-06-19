HBO Max'e Yaza Özel %30 İndirim Geldi: İşte İndirimli Abonelik Fiyatı!

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HBO Max, "Yaz Fırsatı" adı altında standart abonelik paketinde %30'luk bir indirim başlattı.

En popüler yayın platformlarından biri olan HBO Max, yeni aboneleri için yıllık planlarda geçerli yeni bir indirim başlattı.

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"Yaz Fırsatı" adı altında 30 Haziran tarihine kadar geçerli olan bu kampanya kapsamında, yıllık abone olduğunuz takdirde aylık standart aboneliğin fiyatı 229,90 TL'den 160,90 TL'ye düşüyor.

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HBO Max'te yıllık abonelik indirimi

Sadece yeni abone olacak kullanıcılar için geçerli olan bu yeni %30 indirim fırsatı yalnızca standart aboneliği kapsıyor.

Aynı anda iki cihazda izleme, Full HD görüntü çözünürlüğü ve 30 indirme gibi özelliklere sahip olan standart paketini 12 ay abone olma sözüyle 160,90 TL'ye alabilirsiniz.