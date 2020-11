Geleceğini ilk kez geçtiğimiz mart ayında öğrendiğimiz The Last of Us dizisi için HBO, resmen yeşil ışık yaktı. Dizinin ne zaman ekranlara geleceğine dair ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

19 Haziran 2020 itibarıyla PlayStation 4 oyuncularıyla buluşan The Last of Us Part II, hem sunmuş olduğu hikaye hem de grafik kalitesiyl oyuncuların büyük bir çoğunluğundan olumlu yorum almayı başarmıştı. Şimdi ise HBO, The Last of Us’ın diziseverlerin de beğenisine sunulması için onay vermiş durumda.

Aslına bakacak olursak The Last of Us’ın bir dizi olarak HBO ekranlarına taşınacağına dair ilk duyuru mart ayında gelmişti. Hatta bu kapsamda bir başka popüler HBO yapımı olan Chernobyl dizisinin yönetmeni Johan Renck ve yapımcısı Craig Mazin’in The Last of Us dizisinde yeniden bir araya geleceğini de öğrenmiştik.

The Last of Us dizisi, PlayStation Productions’ın ilk TV yapımı olacak

The Last of Us dizisiyle ilgili olarak gelen yeni bilgilere göre The Last of Us oyunun yazarı ve kreatif direktörü olan Neil Druckmann, Craig Mazin ile birlikte dizinin yazarı ve baş yapımcısı olacak.

Oyunun geliştiricisi olan Naughty Dog’un başkanı olan Evan Wells ise Carolyn Strauss ile birlikte yönetici yapımcı olacak. Dizi, genel olarak Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Word Games ve Naughty Dog ortak yapımı olacak ve PlayStation Productions’ın ilk TV yapımı olarak seyircilerle buluşacak.

The Last of Us dizisi, modern uygarlığın yıkılışından 20 yıl sonrasında geçecek

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan HBO programlama bölümü başkan yardımcısı Francesca Orsi, Craig Mazin ile Neil Druckmann’ın kendi alanlarında vizyoner kişilekler olduğunu ifade ederken, The Last of Us’ın sürükleyici hikayesini uyarlamak için Naughty Dog, Word Games, Sony ve PlayStation ile birlikte çalışacak olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Paylaşılan bilgilere göre The Last of Us dizisi, modern uygarlığın yıkılışından 20 yıl sonrasında geçecek. Dizinin başrollerinde ise oyunda olduğu gibi Ellie ve Joel karakterleri yer alacak. Sony Pictures TV Studios başkanı Jeff Frost ve PlayStation Productions başkanı Asad Qizilbash, The Last of Us uyarlaması için kurmuş oldukları ortaklıktan heyecan duyduklarını ifade etti.