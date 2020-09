The Last of Us Part 2 Multiplayer Modu Beklediğinize Değecek

The Last of Us Part II'nin geliştirici stüdyosu Naughty Dog'un başkan yardımcısı, oyunun çok oyunculu modu konusunda hayranlara seslendi. Druckmann, "Sabırlı olun. Beklediğinize değecek" ifadelerini kullandı.

Hayranları tarafından uzun süredir beklenen The Last of Us Part II, bu sene haziran ayında oyuncularıyla buluşmuştu. Oyun, çıkar çıkmaz da tabiri caizse oyun dünyasını ikiye bölmüştü. Kimileri oyun için bir başyapıt derken kimileri de yerden yere vurdu.

Tabii tüm bunların üstünden 3 ay gibi bir süre geçti ve artık ortalık duruldu. Oyunun hayranları, The Last of Us Part II'nin çoklu oyuncu modu için beklemeye başladı ve modun dün gerçekleştirilen etkinlikte duyurulacağını umut ettiler. Ancak umut edilen olmadı, Naughty Dog, daha çok topluluk ağırlıklı içeriklere odaklandı.

Beklediğinize değecek

Oyunun geliştirici stüdyosu Naughty Dog'un başkan yardımcısı Neil Druckmann, konuyla ilgili resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bu inanılmaz #TheLastofUsDay için tüm hayranlara çok teşekkürler. Pozitifliğiniz ve sevginiz ilham verici. Ha…bir de şu diğer konu…sabırlı olun. Beklediğinize değecek" ifadelerini kullandı.

Oyunun çoklu oyuncu modu için ise birçok söylenti ortaya atılmış durumda. Genişleme paketinin hâlihazırda var olan PlayStation 4 oyununa ücretsiz olarak eklenebileceği, herkesin indirebileceği ayrı bir mod olacağı ya da PlayStation 5 için çıkacak The Last of Us Part II 'remaster' sürümünün bir parçası olabileceği gibi söylentiler bulunuyor.

The Last of Us Part II'nin çok oyunculu moduyla ilgili yeni bilgiler şu an için bunlardan ibaret. Peki, sizce bu mod nasıl olacak? Oyunculara nasıl sunulacak? Ayrıca bu modu oynamayı düşünüyor musunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.