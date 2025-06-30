Bir grup bilim insanı, yepyeni bir 3 boyutlu baskı teknolojisi geliştirdi. Bu teknoloji, bir kısmı sert, bir kısmı yumuşak olan nesnelerin üretilmesini mümkün kılıyor. Yeni teknoloji, tıp alanında kullanılabilir.

Austin Teksas Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bir grup bilim insanı, 3 boyutlu baskı teknolojilerine çağ atlatacak bir çalışmaya imza attı. Yapılan bu çalışma ile yumuşaklık ile sertlik özelliklerinin tek bir nesnede kusursuz olarak üretilmesi mümkün kılındı. Gelin hep birlikte bu yeni teknolojiye yakından bakalım.

3 boyutlu baskı teknolojileri, son yıllarda çok büyük gelişimler gösterdi. Bilim insanları, artık bir konuttan tutun da organlara kadar bile üretim yapabiliyorlar. Geliştirilen yeni teknoloji ise tüm bunları bir adım daha öteye taşıyacak gibi görünüyor. Zira yeni teknoloji, kemik gibi dışı sert ama içi yumuşak olan nesnelerin 3 boyutlu yazıcılarla üretilmesini sağlayacak.

Peki bu nasıl mümkün oldu?

Bilim insanları, yaptıkları çalışma kapsamında özel bir sıvı reçine ile ışık kullandılar. Sıvı reçineyi mor ışıkla kimyasal etkileşime sokan uzmanlar, çalışmanın bu aşamasında yumuşak bir katman elde ettiler. Aynı sıvı reçine, ultraviyole ışıkla etkileşime girdiği zaman ise sert katman oluştu. Bunun tek bir baskı sırasında yapılması ile de bir kısmı yumuşak, bir kısmı sert olan, üstelik birbirine sıkıca bağlanmış bir nesne elde edilmiş oldu.

İşte yeni teknolojinin kullanılmasıyla tasarlanan bir diz:

Austin Teksas Üniversitesi'ndeki uzmanlar, yaptıkları çalışma karşısında şaşkınlık yaşadılar. Zira daha önce kullanılan reçine baskı malzemelerinde böyle imkân sağlanamamıştı. Ayrıca baskısı alınan nesnenin yumuşak kısmının bir lastik gibi hareket ederken, sert kısmının günlük hayatımızdaki plastik malzemeler kadar sağlam olması da çok beklenmiyordu.

Zak Page ve ekibi, geliştirdikleri teknolojinin çok büyük bir potansiyelinin olduğuna inanıyorlar. Bilim insanlarına göre yeni baskı teknolojisi ile giyilebilir sensörler, yumuşak robotlar ve hatta cerrahi ürünler geliştirilebilir. Bakalım bu yeni baskı teknolojisi, bir gün geleneksel protez teknolojilerinin yerini alabilecek mi...