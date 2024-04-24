UMaine, dünyanın en büyük 3D polimer yazıcısını inşa ettiğini duyurdu. Guinness Rekorlar Kitabı'na da giren yazıcı üretimde önemli yeniliklere kapı açabilecek.

UMaine (Maine Üniversitesi), 2019 yılında dev bir polimer 3D yazıcı ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazanmıştı. Firma şimdi o yazıcıdan dört kat daha büyük bir yazıcı ile rekorunu tazeledi. UMaine'in yeni yazıcısı çeşitli endüstrilerde sürdürülebilir üretimin kapısını açabilecek.

Factory of the Future 1.0 (FoF 1.0) adı verilen yazıcı 23 Nisan'da tanıtıldı. ABD Savunma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Enerji Bakanlığı ve Maine Eyalet Barınma Otoritesi ve sektörden isimlerin yer aldığı etkinlikte, 29,26 metre x 9,75 metre x 5,48 metre ölçülerindeki dev yazıcı ilk kez insanların karşısına çıktı. Bu dev yazıcı, bir saatte 227 kilogram baskı yapabiliyor.

İnşaat ve üretimde yeni dönem

UMaine'e göre bu yazıcı, savunma sanayinden uygun fiyatlı emlak projelerine, sürdürülebilir enerjiden altyapıya pek çok farklı alanda kullanılabilecek. Dev yazıcı, ABD Ordusu Mühendisler Birliği üzerinden Savunma Bakanlığı'nın desteği ile gerçekleştirildi. Yazıcı ve üretim sistemi hibriti olan bu araç ayrıca tarihte de bir ilk oldu.

2022 malî yılında devlet kurumlarından 93 milyon dolarlık yatırım alan firma, FoF 1.0 ile sadece bir yazıcı üretmedi. Cihaz büyük ölçekli üretim dışında eklemeler yapma, robotik kol operasyonları ve sürekli katman uygulamaları gibi projeler için de kullanılabiliyor. Cihazın çift baskı başlıkları bir arada ya da bağımsız olarak çalışabiliyor.