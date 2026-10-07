Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Alışveriş yaparken uygun fiyatlı ve gerçekten işlevsel ürünler bulmakta zorlanıyorsanız doğru yerdesiniz.

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Amazon'da hâlâ 500 TL'nin altında satın alabileceğiniz, günlük hayatı kolaylaştıran teknolojik aksesuarlardan ev ürünlerine kadar birçok seçenek bulunuyor. Biz de hem fiyat-performans açısından öne çıkan hem de kullanıcıların beğenisini kazanan bu ürünleri sizler için bir araya getirdik.

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500 TL ve altı ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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Bütçe dostu ürünleri bulabileceğiniz bazı kategoriler:

Sizin için seçtiğimiz uygun fiyatlı ürünler ise şöyle:

KIOXIA TransMemory U366 USB Bellek

Fotoğraf, video ve belgelerinizi yedeklemek için bir USB bellek arıyorsanız KIOXIA flash bellek işinizi görebilir. 64 GB depolama alanı sunan model, metal gövdesi sayesinde dayanıklı bir yapıya sahipken küçük boyutuyla çantada ya da cebinizde fazla yer kaplamıyor.

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Minesk XXL Gaming Mouse Pad

Kaymaz alt tabanı sayesinde oyun sırasında yerinden kolay kolay oynamayan Minesk marka mouse pad, pürüzsüz bir yüzey sunuyor. Ürün, FPS oyunlarında daha hızlı ve daha net fare hareketleri yapabilmeniz için High Density Sentetik Mikro dokumadan üretilmiş.

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TP-Link TL-SF1005D 5 Port 10/100 Mbps Switch

Sıradaki ürünümüz evde ya da ofiste birden fazla cihazı aynı ağa bağlamak isteyenler için. 5 porta ve 100 Mbps bağlantı desteğine sahip olan switch, tak-çalıştır yapısı sayesinde herhangi bir kurulum gerektirmeden kullanılabiliyor. Küçük boyutları sayesinde masa üzerinde fazla yer kaplamaması da cabası.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Montana Sırt Çantası

Özellikle outdoor aktivitelerinde kullanabileceğiniz Montana sırt çantası, omzunuzdaki ve sırtınızdaki stresi azaltmak için tasarlanmış.

Su geçirmez yapısı sayesinde eşyaları ıslanmalara karşı korumaya yardımcı olan bu çanta, ayarlanabilir omuz askılarıyla da taşımayı kolaylaştırıyor.

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Ttec Rio 3 USB-C Stereo Mikrofonlu Kulakiçi Kablolu Kulaklık

Günlük kullanımda müzik dinlemek, oyun oynamak ya da görüşme yapmak için uygun fiyatlı bir kulaklık arıyorsanız Ttec kablolu kulak içi kulaklık modelini önerebiliriz. USB- C bağlantıya sahip olan ürün, dahili mikrofonu sayesinde telefon görüşmelerinde de kullanılabiliyor.

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NovStrap MacBook Air 13.6 ile Uyumlu Klavye Koruyucu

Laptop’unu kirlenmelere ve günlük kullanımdaki küçük darbelere karşı korumak isteyenler için NovStrap silikon kılıf, ince yapısıyla öne çıkıyor. MacBook’a kolayca takılıp çıkarılabilen kılıf, cihazın tasarımını tamamen kapatmadan ekstra koruma sağlıyor.

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Minesk Apple Watch ile Uyumlu Dokuma Kumaş Kordon

Ayarlanabilir yapısı sayesinde bileğe kolayca uyum sağlayan kordon, dokuma yapısıyla da günlük kullanım için uygun. Siyah tasarımı sayesinde farklı kombinlerle rahatça kullanılabilen bu model, Apple Watch’nun görünümünü değiştirmek isteyenlerin hoşuna gidebilir.

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Mikrofiber Cam Silme Seti

Yüksek camları ve ulaşılması zor yüzeyleri temizlemek biraz zahmetli olabiliyor. Bu mikrofiber temizlik aparatı ise teleskopik sapı sayesinde daha geniş bir kullanım alanı sunuyor. Mikrofiber başlığı ve çekçek yapısıyla cam, ayna ve farklı yüzeylerde kullanılabilen ürün, temizlik sırasında merdivene çıkma derdini de azaltıyor.

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Jouis Güneş Enerjili Led Bahçe Aydınlatması

Bahçe, balkon veya terasınızı akşamları daha keyifli bir hale getirmek için Jouis güneş enerjili aydınlatmayı kullanabilirsiniz. Güneş paneli sayesinde gün içinde enerji toplayan ürün, algılama mesafesindeki hareketleri anında tespit ederek devreye giriyor ve bulunduğu alanı aydınlatıyor. 360° dönebilen ve 100° eğilebilen başlık yapısı sayesinde paneli güneş alan uygun bir noktaya yerleştirmek de mümkün.

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Minesk Airpods PRO 3 ile Uyumlu Kılıf

AirPods’unuzu çantaya veya cebinize atarken çizilmelere ve darbelere karşı korumak istiyorsanız bu kılıf işinize yarayabilir. Minesk’in bu modeli, AirPods Pro 3 ile uyumlu olarak tasarlanıyor ve kulaklığın kutusunu tamamen sararak koruma sağlıyor.

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