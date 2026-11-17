Apple'ın 2027 yılında piyasaya sürmeyi planladığı iPhone 20 Pro, Apple Glasses ve M7 çipli MacBook Pro dâhil 18 yeni ürünün detayları sızdırıldı.

iPhone Duo, HomeView ve PROLED XDR ekranlı MacBook Pro gibi önemli cihazları tanıttığı yoğun bir dönemi geride bırakan Apple, bu yılki büyük ürün duyurularını büyük ölçüde tamamlamış görünüyor. Her yıl olduğu gibi yaklaşan tatil sezonunu görece sakin geçirmesi beklenen şirket, 2027 yılında temposunu yeniden artıracak.

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Bloomberg'den Mark Gurman ve çeşitli sızıntı kaynaklarından gelen bilgilere göre Apple'ın gelecek yıl en az 18 yeni ürünü kullanıcılarla buluşturması bekleniyor. Bu geniş yelpazede iPhone'un 20. yılına özel hazırlanan iPhone 20 Pro ve Pro Max modellerinden tamamen yeni akıllı gözlüğe, daha büyük bir HomeView cihazından kameralı AirPods Pro'ya kadar pek çok dikkat çekici donanım yer alıyor.

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2027 yılında tanıtılması beklenen iPhone modelleri

iPhone 18e : A20 çip, 9 GB RAM ve daha uzun pil ömrü ile gelecek.

: A20 çip, 9 GB RAM ve daha uzun pil ömrü ile gelecek. iPhone 18 : A20 çip, 9 GB RAM ve geliştirilmiş pil ömrü sunacak.

: A20 çip, 9 GB RAM ve geliştirilmiş pil ömrü sunacak. iPhone Air 2 : A20 Pro çip, Ultra Geniş kamera, daha küçük bir Dinamik Ada ve daha uzun pil ömrüne sahip olacak. Ayrıca ABD modellerinde mmWave desteği sunan ve mevcut C1X modeme kıyasla çok daha yüksek yükleme hızları sağlayan Apple C2 modemi barındıracak.

: A20 Pro çip, Ultra Geniş kamera, daha küçük bir Dinamik Ada ve daha uzun pil ömrüne sahip olacak. Ayrıca ABD modellerinde mmWave desteği sunan ve mevcut C1X modeme kıyasla çok daha yüksek yükleme hızları sağlayan Apple C2 modemi barındıracak. iPhone 20 Pro : A21 Pro çip ile güçlendirilecek cihaz, tüm köşe ve kenarları saran kavisli cam tasarımı ve daha ince ekran çerçeveleriyle öne çıkacak.

: A21 Pro çip ile güçlendirilecek cihaz, tüm köşe ve kenarları saran kavisli cam tasarımı ve daha ince ekran çerçeveleriyle öne çıkacak. iPhone 20 Pro Max : Standart Pro modelinde olduğu gibi A21 Pro çipe, tüm kenarları saran kavisli cam gövdeye ve inceltilmiş ekran çerçevelerine sahip olacak.

: Standart Pro modelinde olduğu gibi A21 Pro çipe, tüm kenarları saran kavisli cam gövdeye ve inceltilmiş ekran çerçevelerine sahip olacak. iPhone Duo 2: Cihazda Face ID teknolojisinin test edildiği belirtilse de özelliğin lansmana yetişip yetişmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Son sızıntılara göre Kamera Denetimi düğmesi aynı zamanda Eylem düğmesi işlevi de görebilecek.

Yeni iPad ve Apple Watch serisi

iPad Pro : M6 veya M7 çipin yanı sıra buhar odacıklı soğutma sistemiyle donatılacak.

: M6 veya M7 çipin yanı sıra buhar odacıklı soğutma sistemiyle donatılacak. iPad Air : M5 çip, OLED ekran, daha ince ve hafif bir kasa ile iPad mini'de tanıtılan Akustik Ekran özelliğini kazanabilir.

: M5 çip, OLED ekran, daha ince ve hafif bir kasa ile iPad mini'de tanıtılan Akustik Ekran özelliğini kazanabilir. iPad : Apple Intelligence destekli A19 çip, Wi-Fi 7 sunan N1 çipi ve hücresel modellerde güç verimliliği yüksek C1X modem ile güncellenecek.

: Apple Intelligence destekli A19 çip, Wi-Fi 7 sunan N1 çipi ve hücresel modellerde güç verimliliği yüksek C1X modem ile güncellenecek. Apple Watch Series 13 : Sızıntılara göre seri gelecek yıl kapsamlı bir yeniden tasarımdan geçecek ve bu değişim kayışların kasaya bağlanma mekanizmasını da kapsayacak.

: Sızıntılara göre seri gelecek yıl kapsamlı bir yeniden tasarımdan geçecek ve bu değişim kayışların kasaya bağlanma mekanizmasını da kapsayacak. Apple Watch Ultra 5: Henüz hakkında kesinleşmiş bir sızıntı bulunmasa da son beş yılın dördünde yeni bir Ultra modelinin tanıtılmış olması, beşinci neslin 2027'de gelme ihtimalini güçlendiriyor.

Güncellenecek Mac bilgisayarlar

MacBook Neo : A19 Pro çip, 12 GB RAM ve muhtemelen yeni renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

: A19 Pro çip, 12 GB RAM ve muhtemelen yeni renk seçenekleriyle satışa sunulacak. MacBook Air : Yeni nesil M6 çip ile güncellenecek.

: Yeni nesil M6 çip ile güncellenecek. MacBook Pro : 14 inçlik giriş seviyesi model; M7 çip, olası bir Dynamic Island çentiği ve aydınlatmalı Apple logosu ile yenilenecek.

: 14 inçlik giriş seviyesi model; M7 çip, olası bir Dynamic Island çentiği ve aydınlatmalı Apple logosu ile yenilenecek. MacBook Pro (PROLED XDR): Daha yüksek performans arayan profesyoneller için M7 Pro ve M7 Max çip seçenekleriyle gelecek.

Akıllı gözlük, yeni AirPods ve ev ürünleri