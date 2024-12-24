Hepsiburada, 2024 yılında gerçekleştirilen alışverişlere ilişkin istatistikler paylaştı. Böylelikle 2024 yılının "en'leri" gün yüzüne çıkmış oldu.

Türkiye'nin en popüler e-ticaret platformlarından Hepsiburada, 2024 yılına ilişkin istatistikler paylaştı. Hepsiburada'nın açıkladığı veriler ile 2024'ün en'leri gün yüzüne çıkmış oldu. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, Hepsiburada'ya göre yılın en'lerine yakından bakalım.

Hepsiburada'da gerçekleşen satış verilerine göre yapılan çalışma, yılın en popüler kategorilerinin teknoloji, küçük ev aletleri ve moda olduğunu gözler önüne serdi. Peki bu kategorilerde öne çıkan ürünler nelerdi?

Teknoloji kategorisi şaşırtmadı

Hepsiburada'nın paylaştığı verilere baktığımızda özellikle de teknoloji kategorisinde şaşırmadığımızı görüyoruz. Zira vatandaşlar, 2024 yılı boyunca akıllı telefon, oyun konsolları, taşınabilir bilgisayarlar, akıllı saatler ve bluetooth kulaklıklara büyük ilgi gösterdiler. Küçük ev aletleri kategorisinde ise robot süpürge, kahve makineleri, fritözler, buharlı ütüler ve hava temizleme cihazları öne çıkanlar arasındaydı.

Bu arada; Türkiye'de en çok internet alışverişi yapan şehir, tahmin edilebileceği üzere İstanbul oldu. İstanbul'u Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Antalya takip etti. Ciro açısından en yüksek iller ise İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra Çorum, Bursa ve Kayseri olarak kayıtlara geçti. Tüm bunlara ek olarak; 2024'te en çok kasım ayında alışveriş yaptık. Hepsiburada'nın rekor ciroya ulaştığı gün ise 11 Kasım'dı. En fazla sipariş verilen saatler ise 19.00 - 20.00 olarak kayıtlara geçti.