Hepsiburada'nın Satışı Resmen Onaylandı

E-ticaret platformu Hepsiburada'nın Kazak online alışveriş platformu Kaspi.kz'ye 1,1 milyar dolarlık satışı onaylandı.

1998'de kurulan Hepsiburada, 30'dan fazla kategoride 264 milyondan fazla farklı çeşitte ürün satışı gerçekleştiriyor. Türkiye'nin en büyük internet siteleri arasında yer alan Hepsiburada, Kazakistan merkezli Kaspi.kz'ye satılmıştı. 1,1 milyar dolarlık satışın gerçekleşmesi için Rekabet Kurulu kararı bekleniyordu.

CNBC-e'nin haberine göre Rekabet Kurulu, Hanzade Vasfiye Doğan Boyner'in kontrolündeki D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yüzde 65,4'lük kısmının Joint Stock Company Kaspi.kz'ye satışına onay verdi. Toplamda 1,13 milyar dolar değerindeki anlaşma kapsamında 600 milyon dolar anlaşma kapandığında, kalan 526,9 milyon dolarlık kısım ise altı ay içerisinde ödenecek.

Tek kontrol Kaspi.kz'de olacak

Yapılan anlaşma sonrasında Hepsiburada'nın kontrolü de tamamen Kaspi.kz'de olacak. Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Kaspi.kz CEO'su ve kurucu ortağı Mikheil Lomtadze, "Türkiye'nin önde gelen e-ticaret şirketlerinden Hepsiburada ile güçlerimizi birleştirme fırsatından dolayı heyecanlıyız. Pazarımızı 100 milyon kişiye genişletmek Kaspi.kz için önemli bir stratejik öncelik olmuştur. Hepsiburada, yenilikçi kültürü, tüketicilere yüksek kaliteli hizmetler sunmaya odaklanması ve uzun vadeli sürdürülebilir büyüme taahhüdü göz önüne alındığında Kaspi.kz ile güçlü bir kültürel uyum içindedir. Kaspi.kz gibi Hepsiburada da vizyoner bir kurucu tarafından inşa edilmiş, son derece girişimci bir şirket ve yerli bir e-ticaret şampiyonudur. Her iki şirket de benzer bir amaçla, yani tüketicilerin ve tüccarların hayatlarını iyileştirmek için çalışıyor" ifadesini kullandı.