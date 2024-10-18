Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformu Hepsiburada’nın çoğunluk hissesi, Kazakistan merkezli teknoloji devi Kaspi’ye 1,13 milyar dolar karşılığında satıldı. Anlaşma Hepsiburada’nın piyasa değerinin yaklaşık 2,5 katına denk geliyor ve 2025'in ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

Hepsiburada'nın satışı, özellikle yerel üreticilerin Kazakistan'a yapacağı ihracatlar için önemli bir hamle sayılabilir.Anlaşmanın Türkiye ve Kazakistan'daki girişimciler için önemli fırsatlar sunması bekleniyor.

Hepsiburada ile Kaspi stratejik bir anlaşma gerçekleştirdi

Hepsiburada’nın sermayesinin yüzde 65,4’ünü temsil eden A ve B sınıfı hisselerin satışı için Doğan ailesi üyeleriyle 17 Ekim 2024 tarihinde resmi bir anlaşma imzalandı. Kaspi, ödemenin 600 milyon dolarını anlaşmanın kapanışında, geri kalan 526,9 milyon doları ise kapanışın ardından 6 ay içinde yapacak.

Kaspi CEO’su Mikheil Lomtadze, anlaşmanın Kazakistan ve Türkiye'deki KOBİ'ler ve girişimciler için yeni fırsatlar yaratacağını belirtti. Hepsiburada'nın kurucusu Hanzade Doğan ise Kaspi ile olan bu anlaşmanın, Hepsiburada’nın tüm potansiyelini ortaya çıkaracağını ifade etti. İki şirket de kendi markalarını ve organizasyon yapılarını koruyacak.

Hepsiburada'nın piyasa değeri, LSEG verilerine göre 707 milyon dolar seviyesindeydi. Bu anlaşma ile şirketin değeri 1,7 milyar dolara yükseliyor olacak.