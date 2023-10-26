1 Kasım 2023’ten itibaren üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ve bilgisayar satışını düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Kararının 25 Ekim’de Resmî Gazete’de yayınlanmasının ardından Hepsiburada'dan öğrencilere özel destek kampanyası geldi.

Bildiğiniz üzere öğrencilere özel vergisiz telefon ve bilgisayar uygulaması uzun zamandır gündemdeydi. Geçtiğimiz haftalarda detayları paylaşılan ve 25 Ekim'de Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren uygulamaya göre öğrenciler fiyatı 9.500 TL'ye kadar olan cep telefonu ve bilgisayarları en fazla 5.500 TL destek ile olacak şekilde alabilecek.

1 Kasım'dan itibaren şartları karşılayan öğrencilerin yararlanmaya başlayacağı vergisiz telefon uygulamasına yönelik, öğrencileri mutlu edecek bir destek de Hepsiburada'dan geldi.

Öğrenciler özel Hepsiburada limiti ile 12 ay taksitle, kredi kartı limitine takılmadan telefon ve tablet alabilecekler;

Hepsiburada, vergisiz cihaz projesine dahil olan 9.500 TL altındaki telefon, tablet ve bilgisayar modellerini, 1 Kasım’dan itibaren öğrencilere özel ve sadece Hepsiburada’da olan ödeme kolaylıkları ve hızlı teslimat avantajlarıyla sunacak.

Telefon ve tabletlerde 1 Kasım'dan itibaren 12 ay taksitle, bilgisayarlarda ise üç ay erteleme ile Şubat ayından itibaren ödemeye başlayacakları 9 taksitle ya da ertelemesiz 12 taksitle alımlarını gerçekleştirebilecekler. Satın alım sırasında Hepsiburada Limiti kart limitinden düşmeyecek. Ödeme günü geldiğinde taksit tutarı seçilen banka ya da kredi kartından çekilecek.

Vergisiz telefon ve bilgisayar kampanyasına katılacak öğrenciler, sadece bir kez yararlanabilecekleri bu haktan en uygun fiyat ve koşullarda yararlanacaklar. Öğrenciler Hepsiburada Limiti ile kart limitine takılmadan, bankasız taksitle ödeme çözümlerinden ve Hepsiburada’nın Türkiye’nin 81 iline ertesi gün güvenli teslimat avantajlarından faydalanabilecekler.

Öğrencileri mutlu edecek ve ihtiyaçlarına ulaşmalarını kolaylaştıracak bu adım hakkında konuşan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün ise ''Öğrencilere sunulan vergisiz cep telefonu ve bilgisayar fırsatı, ülkemiz gençlerinin teknolojiye daha kolay ve uygun fiyatlarla ulaşmasında yönelik önemli bir adım. E-ticaretin milli takımı Hepsiburada olarak, tüm ülkemize katma değer yaratacak bu projenin bir parçası olmaktan ve genç nesillerin geleceğe daha iyi hazırlanmaları için teknolojik gelişmelere daha rahat ulaşmalarına destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu inançla Türkiye’nin Hepsiburada’sı olarak öğrencilerimiz için ilgili modellerin daha erişilebilir olması hedefiyle tüm imkanlarımızı seferber etmeyi bir görev biliyoruz. Öğrenciler özel Hepsiburada limiti sayesinde 1 Kasım’dan itibaren alacakları telefonları 12 taksitle ödemeye başlayabilecekler'' diyerek verilen desteğin önemine vurgu yaptı.

Peki vergisiz telefon ve bilgisayar uygulamasından yararlanmanın koşulları neler?

Resmî Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre belirlenen koşullar oldukça net. Gelin madde madde bakalım;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Yükseköğretim öğrencisi olmak.

26 yaşından gün almamış olmak.

Bu şartları karşılayan ve açık öğretim fakültesinde olmayan tüm öğrenciler, fiyatı 9.500 TL'yi geçmeyen ve ikinci el olmayan tüm cihazları Hepsiburada üzerinden özel limitleri ile alabilecekler. Ayrıca tüm öğrenciler bu fırsattan bir kereye mahsus yararlanabilecek ve destek miktarı da 5.500 TL'yi geçmeyecek.

Kısaca Hepsiburada'nın koşulları, Cumhurbaşkanlı Kararı ile belirlenen koşullarla aynı. Eğer siz de bu fırsattan yararlanmak isterseniz Hepsiburada'nın kampanya kapsamındaki cihazları listelediği sayfasına buradan göz atabilirsiniz.

Eğer telefon, tablet ya da bilgisayar almaya karar verirseniz özel Hepsiburada limitinizi kullanmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli: